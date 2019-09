Freelance.com : croissance d'un quart du CA trimestriel

02/09/2019 | 13:17

Freelance.com annonce au titre du deuxième trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 57,6 millions d'euros (+25%), portant à 111,3 millions le total sur l'ensemble du premier semestre, également en croissance organique de 25%.



'L'année 2019 devrait se poursuivre avec une bonne croissance et des fondamentaux solides, bénéficiant à la fois de l'activité commerciale initiée l'an dernier et de la signature de nombreux contrats cadre cette année', explique la société.



Le groupe se dit très confiant dans la réalisation de ses objectifs 2019 de plus de 220 millions d'euros de chiffre d'affaires et sept millions de résultat d'exploitation. Il ambitionne de dépasser le seuil des 500 millions de chiffre d'affaires d'ici cinq ans.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.