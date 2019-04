Freelance.com – Résultats annuels :

Objectifs financiers 2019 : croissance à deux chiffres et nouvelle amélioration de la rentabilité

La croissance constatée en fin d'année 2018 témoigne de la pertinence de la stratégie commerciale du groupe, qui entend continuer à se développer fortement dans ses services aux indépendants et aux entreprises.

Comme lors des exercices précédents, d'importants investissements continuent d'être réalisés en ressources humaines, en marketing et en informatique, clés de voûte de la stratégie du groupe.

L'exercice 2019 s'inscrit dans cette continuité et Freelance.com se fixe pour objectif de dépasser les 220 M€ de chiffre d'affaires, soit une croissance de plus de 15%, et de réaliser un résultat d'exploitation supérieur à 7 M€, en progression de plus de 20%.

A plus long terme, l'ambition du groupe est de dépasser le seuil des 500 M€ de chiffre d'affaires d'ici 5 ans.

Amélioration de la liquidité du titre

Le groupe souhaite améliorer la liquidité du titre Freelance.com afin de faciliter les échanges et permettre l'entrée de nouveaux actionnaires au capital.

Freelance.com a notamment modifié son mode de cotation, le 11 mars dernier, et est désormais coté en continu sur Euronext Growth.

Prochains rendez-vous :

▪Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 le 20 mai 2019, après la clôture des marchés d'Euronext

▪Participation à la Journée Valeurs Moyennes (JVM) de la SFAF, le 11 juin 2019

▪Participation au forum investisseurs Small & Midcaps Gilbert Dupont, le 20 juin 2019

A propos du groupe Freelance.com

Sur un marché du travail en pleine mutation, où la part des indépendants dans la population active est de plus en plus importante et où les besoins de flexibilité et d'agilité des entreprises sont de plus en plus nécessaires pour leur développement, Freelance.com est le leader français de l'intermédiation entre entreprises et prestataires intellectuels.

Freelance.com, partenaire de l'Entreprise Etendue, structure et sécurise la collaboration entre les organisations, privées et publiques, et les travailleurs indépendants/PME en offrant une gamme complète de produits et de services permettant à ces deux mondes de se trouver, de se rencontrer, de traiter les aspects administratifs, de gérer et de sécuriser leurs relations (Talent acquisition, Portage salarial, Gestion de la sous-traitance, Conformité fournisseurs, etc.)

- 2 -