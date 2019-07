Freelance : nomination au conseil d'administration

08/07/2019 | 13:56

Freelance.com annonce la nomination de Claude Tempé aux fonctions d'administrateur pour une durée de six années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2024.



Entré dans le groupe en 2015 au poste de directeur général, Claude Tempé avait quitté cette fonction fin 2018 afin de prendre plus de hauteur pour mieux analyser le marché, ses évolutions et son avenir dans le but d'aider à définir la stratégie et le futur de la société.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.