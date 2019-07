Communiqué de presse - 8 juillet 2019

Nouvelle nomination au Conseil d'administration : Claude Tempé devient administrateur de Freelance.com

Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), leader de l'intermédiation entre entreprises et freelances/PME, fait état de l'évolution de son Conseil d'administration avec la nomination de Claude Tempé aux fonctions d'administrateur pour une durée de six années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2024.

Sur proposition du Président-Directeur général du groupe, Claude Tempé a été nommé administrateur de Frelance.com par les actionnaires lors de la dernière assemblée générale qui s'est tenue le jeudi 20 juin 2019 à la Grande Arche de La Défense (Paris).

Entré dans le groupe en 2015 au poste de Directeur général, Claude Tempé avait quitté cette fonction fin 2018 afin de se détacher de l'opérationnel et de prendre plus de hauteur pour mieux analyser le marché, ses évolutions et son avenir dans le but d'aider le Président-Directeur général à définir la stratégie et le futur de Freelance.com. Il connait parfaitement la société et son marché, et prend ainsi les fonctions de Vice- Président, de Senior Advisor et de Porte-parole du Groupe.

Prochains rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires semestriel 2019, le lundi 2 septembre 2019, avant l'ouverture des marchés d'Euronext à Paris

Publication des résultats semestriels 2019, le lundi 21 octobre 2019, avant l'ouverture des marchés d'Euronext à Paris

A propos du groupe Freelance.com

Sur un marché du travail en pleine mutation, où la part des indépendants dans la population active est de plus en plus importante et où les besoins de flexibilité et d'agilité des entreprises sont de plus en plus nécessaires pour leur développement, Freelance.com est le leader français de l'intermédiation entre entreprises et prestataires intellectuels.

Freelance.com, partenaire de l'Entreprise Etendue, structure et sécurise la collaboration entre les organisations, privées et publiques, et les travailleurs indépendants/PME en offrant une gamme complète de produits et de services permettant à ces deux mondes de se trouver, de se rencontrer, de traiter les aspects administratifs, de gérer et de sécuriser leurs relations (Talent acquisition, Portage salarial, Gestion de la sous-traitance, Conformité fournisseurs, etc.)

Le Groupe Freelance.com bénéficie de plus de 20 ans d'expérience et est présent dans 5 pays (France, Allemagne, Angleterre, Maroc et Suisse). Le Groupe a réalisé de 188 M€ de chiffre d'affaires en 2018, en s'appuyant sur 130 collaborateurs au service de plus de 4 500 consultants en activité chez ses clients. Freelance.com est coté en Bourse, sur le marché Euronext Growth à Paris.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 35 770 284 Plus d'informations sur Freelance.com