Communiqué de presse - 28 août 2018

Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), leader de l'intermédiation entre entreprises et freelances/PME, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er semestre de l'exercice 2018 (période du 1er janvier au 30 juin 2018).

Données non auditées en M€

(normes françaises) 2018

consolidé 2017

consolidé Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 42,9 36,8 +17% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 48,3 38,8 +24% Chiffre d'affaires 1er semestre 91,2 75,6 +20%

Au 2ème trimestre 2018, le chiffre d'affaires consolidé de Freelance.com s'est établi à 48,3 M€, en croissance organique de +24%. Le 2ème trimestre de l'exercice marque donc une accélération de l'activité par rapport au début d'année (+17% au 1er trimestre).

Au total, au 1er semestre 2018, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 91,2 M€, en croissance organique de +20% sur la période, conforme à son objectif de progression soutenue de l'activité.

A mi-exercice, le groupe est conforté vis-à-vis de ses objectifs de croissance pour l'année 2018, avec un dynamisme accru par rapport à l'exercice 2017 (+12% de croissance annuelle pro forma), et enchaîne ainsi son 10ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

En France, Freelance.com a totalisé 66,3 M€ de chiffre d'affaires sur le 1er semestre 2018, soit 73% du total consolidé du groupe. L'activité connaît une forte croissance organique de +21%, notamment grâce à l'essor de l'offre de sous-traitance qui fait plus que doubler son chiffre d'affaires par rapport au 1er semestre 2017.

A l'international (Allemagne, Maroc, Singapour, Suisse), l'activité a également crû de +20% au 1er semestre 2018, pour s'établir à 24,9 M€ (27% du CA total). Il convient de noter que l'activité en Suisse maintient sa forte croissance à +19%, à l'instar du Maroc qui réalise une croissance de son activité de +22%.

Perspectives & Objectifs 2018

Ce 1er semestre conforte les ambitions du Groupe sur l'exercice en cours avec une forte dynamique de croissance au 2ème trimestre 2018, alors que les résultats 2017 témoignaient déjà d'une performance et de fondamentaux solides.

L'année en cours devrait donc se poursuivre avec une croissance soutenue, bénéficiant à la fois de l'activité commerciale initiée l'an dernier et du démarrage de nouvelles missions au cours du 1er semestre.

Les actions de réorganisation, de mise en place de synergies et d'harmonisation entre les activités historiques de Freelance.com et celles du pôle de portage salarial apporté par CBV Ingénierie le 1er janvier 2017 sont de plus en plus perceptibles.

Ces actions continueront de produire leurs effets et de consolider les fondamentaux du groupe en 2018 et sur les années à venir.

L'ambition du groupe sur 2018 reste résolument de continuer à réaliser une progression soutenue de son chiffre d'affaires, en continuant de délivrer une croissance à deux chiffres, tout en poursuivant l'amélioration de ses résultats.

Prochains rendez-vous :

Participation au forum European Large & MidCap Event, les 8 & 9 octobre 2018 ;

Publication des résultats semestriels 2018, le 31 octobre 2018, après la clôture des marchés Euronext ;

Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018, le 22 novembre 2018, après la clôture des marchés Euronext.

A propos du groupe Freelance.com

Sur un marché du travail en pleine mutation, où la part des indépendants dans la population active est de plus en plus importante et où les besoins de flexibilité et d'agilité des entreprises sont de plus en plus nécessaires pour leur developpement, Freelance.com est le leader français de l'intermédiation entre entreprises et prestataires intellectuels.

Freelance.com, partenaire de l'Entreprise Etendue, structure et sécurise la collaboration entre les organisations, privées et publiques, et les travailleurs indépendants/PME en offrant une gamme complète de produits et de services permettant à ces deux mondes de se trouver, de se rencontrer, de traiter les aspects administratifs, de gérer et de sécuriser leurs relations (Talent acquisition, Portage salarial, Gestion de la sous-traitance, Conformité fournisseurs, etc.)

Le Groupe Freelance.com bénéficie de plus de 20 ans d'expérience et est présent dans 6 pays (France, Allemagne, Angleterre, Maroc, Suisse et Singapour). Le Groupe a réalisé plus de 154 M€ de chiffre d'affaires en 2017, en s'appuyant sur 128 collaborateurs au service de plus de 4 500 consultants en activité chez ses clients. Freelance.com est coté en Bourse, sur le marché Euronext Growth à Paris.

Plus d'informations sur Freelance.com

GROUPE FREELANCE

Claude TEMPE

Directeur général

Tél. : 01 55 62 12 34

investisseurs@freelance.com ACTUS FINANCE

Nicolas Bouchez

Relation presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

