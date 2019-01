Freelance.com : BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société FREELANCE.COM à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 48 758 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 24 053,29 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan annuel au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 37 742 titres

Solde en espèces du compte de liquidité : 44 010,48 €

A propos du groupe Freelance.com

Sur un marché du travail en pleine mutation, où la part des indépendants dans la population active est de plus en plus importante et où les besoins de flexibilité et d'agilité des entreprises sont de plus en plus nécessaires pour leur developpement, Freelance.com est le leader français de l'intermédiation entre entreprises et prestataires intellectuels.

Freelance.com, partenaire de l'Entreprise Etendue, structure et sécurise la collaboration entre les organisations, privées et publiques, et les travailleurs indépendants/PME en offrant une gamme complète de produits et de services permettant à ces deux mondes de se trouver, de se rencontrer, de traiter les aspects administratifs, de gérer et de sécuriser leurs relations (Talent acquisition, Portage salarial, Gestion de la sous-traitance, Conformité fournisseurs, etc.)

Le Groupe Freelance.com bénéficie de plus de 20 ans d'expérience et est présent dans 6 pays (France, Allemagne, Angleterre, Maroc, Suisse et Singapour). Le Groupe a réalisé plus de 154 M€ de chiffre d'affaires en 2017, en s'appuyant sur 128 collaborateurs au service de plus de 4 500 consultants en activité chez ses clients.

Freelance.com est coté en Bourse, sur le marché Euronext Growth à Paris.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 35 770 284

Plus d'informations sur Freelance.com

GROUPE FREELANCE

Sylvestre Blavet

Président-Directeur général

Tél. : 01 55 62 12 34

investisseurs@freelance.com ACTUS FINANCE

Nicolas Bouchez

Relation presse

Tél. : 01 53 67 36 74

Information réglementée

Rachat d′actions / contrat de liquidité :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF :

