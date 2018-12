Freelance.com : Evolution de la gouvernance de Freelance.com : non dissociation des fonctions de Président et de Directeur général

Au cours de sa réunion du 17 au 18 décembre 2018, le Conseil d'administration de Freelance.com (Euronext Growth - FR0004187367 - ALFRE), leader de l'intermédiation entre entreprises et freelances/PME, a pris acte de la démission de Claude Tempé de son poste de Directeur général, laquelle prendra effet au 25 janvier 2019.

Claude Tempé est arrivé en 2015, avec Cyril Trouiller, au sein de Freelance.com avec pour mission de redresser la société puis de créer un groupe leader sur son marché. Le rapprochement avec AD'Missions et ses filiales et la phase d'intégration qui l'a suivie, auront permis l'émergence du leader du portage salarial et de l'intermédiation en France et à l'international.

Durant ces trois années, le Groupe Freelance.com a enchainé onze trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres. Fort de ce succès, Claude Tempé souhaite aujourd'hui consacrer plus de temps à des projets personnels, mais continuera à accompagner le Groupe et à lui faire bénéficier de son expérience.

Par ailleurs, le rapprochement étant désormais pleinement effectif, les fonctions de Directeur général délégué de Cyril Trouiller, ne se poursuivront pas.

Le Conseil d'administration tient à remercier Claude Tempé et Cyril Trouiller pour leur engagement au service du groupe au cours de ces trois années et pour le travail effectué.

Compte tenu de la cessation de leurs fonctions, le Conseil d'administration a décidé de modifier les modalités d'exercice de la Direction générale et de ne plus dissocier les fonctions de Président et de Directeur général.

Sylvestre Blavet assumera donc les fonctions de Président-Directeur général du groupe Freelance.com à compter du 26 janvier 2019.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires annuel 2018, le 8 mars 2019, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos du groupe Freelance.com

Sur un marché du travail en pleine mutation, où la part des indépendants dans la population active est de plus en plus importante et où les besoins de flexibilité et d'agilité des entreprises sont de plus en plus nécessaires pour leur développement, Freelance.com est le leader français de l'intermédiation entre entreprises et prestataires intellectuels.

Freelance.com, partenaire de l'Entreprise Etendue, structure et sécurise la collaboration entre les organisations, privées et publiques, et les travailleurs indépendants/PME en offrant une gamme complète de produits et de services permettant à ces deux mondes de se trouver, de se rencontrer, de traiter les aspects administratifs, de gérer et de sécuriser leurs relations (Talent acquisition, Portage salarial, Gestion de la sous-traitance, Conformité fournisseurs, etc.)

Le Groupe Freelance.com bénéficie de plus de 20 ans d'expérience et est présent dans 6 pays (France, Allemagne, Angleterre, Maroc, Suisse et Singapour). Le Groupe a réalisé plus de 154 M€ de chiffre d'affaires en 2017, en s'appuyant sur 128 collaborateurs au service de plus de 4 500 consultants en activité chez ses clients. Freelance.com est coté en Bourse, sur le marché Euronext Growth à Paris.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 35 770 284

Plus d'informations sur Freelance.com

GROUPE FREELANCE

Sylvestre Blavet

Président-Directeur général

Tél. : 01 55 62 12 34

investisseurs@freelance.com ACTUS FINANCE

Nicolas Bouchez

Relation presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

