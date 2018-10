Freelance.com : Résultats semestriels 2018 en forte progression - Objectifs financiers annuels confortés

Résultat d'exploitation : +25%

Résultat net : +54%

Freelance.com (Euronext Growth - FR0004187367 - ALFRE), leader de l'intermédiation entre entreprises et freelances/PME, publie ses résultats semestriels consolidés au titre du 1er semestre de l'exercice 2018, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 29 octobre 2018. Ces informations semestrielles non auditées, présentées et commentées ci-dessous de manière synthétique, ont été établies en données consolidées selon les normes comptables françaises.

Données consolidées non auditées en K€

(normes françaises) S1 2018 S1 2017 Variation Chiffre d'affaires 88 909 76 071 +17% Résultat d'exploitation 2 470 1 970 +25% marge d'exploitation - en % du chiffre d'affaires 2,8% 2,6% Résultat financier -130 -125 Résultat exceptionnel -59 -374 Impôts sur le résultat -376 -199 Résultat net (part du groupe) 1 905 1 241 +54% marge nette - en % du chiffre d'affaires 2,1 1,6

A l'issue du 1er semestre 2018, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 88,9 M€, en progression de +17% par rapport au 1er semestre 2017.

Le semestre écoulé a été marqué par des 9ème et 10ème trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres pour le groupe, qui bénéficie pleinement des synergies commerciales issues de son changement de dimension et des signatures de nouveaux référencements auprès de grandes entreprises françaises et étrangères au cours des mois écoulés.

Progression de +25% du résultat d'exploitation

Le groupe commence désormais à recueillir les effets des actions de rationalisation des charges menées en 2017 et bénéficie des premières économies d'échelles (système d'information, télécom, actions marketing, prestations externes) liées à la nouvelle dimension du groupe.

Le résultat d'exploitation semestriel s'est établi à 2,47 M€, en hausse de +25% par rapport au 1er semestre 2017. La marge d'exploitation ressort à 2,8%, en augmentation par rapport au 1er semestre 2017 (2,6%).

Le résultat financier se décompose pour 103 K€ d'effets de change positifs, principalement liés aux flux en devise Suisse, et pour 305 K€ de charges d'intérêts. Ces intérêts sont liés à l'emprunt obligataire souscrit par Freelance.com le 31 décembre 2016 auprès du Groupe CBV Ingénierie dans le cadre de l'apport partiel d'actif, et, d'autres prêts et compte courants souscrits auprès de l'actionnaire principal, Groupe CBV Ingénierie.

Le résultat exceptionnel s'établit à -59 K€, et comprend principalement le coût des risques sociaux et fiscaux.

Enfin, après prise en compte de l'impôt sur les résultats, le résultat net part du groupe est de 1,9 M€, en hausse de +54% en données consolidées.

Une solide structure financière au 30 juin 2018

Données consolidées non auditées

en K€ (normes françaises) 30/06

2018 31/12

2017 Données consolidées non auditées

en K€ (normes françaises) 30/06

2018 31/12

2017 Actif immobilisé 39 301 38 289 Capitaux propres (part du groupe) 26 765 23 609 dont Ecarts d'acquisition 35 650 35 035 Provisions pour risques et charges 2 283 2 438 Actif circulant 67 863 60 058 Dettes 77 205 71 298 dont Créances clients



dont Autres créances 38 817



8 926 32 197



8 500 dont Emprunts et dettes financières



dont Dettes fiscales et sociales



dont Dettes fournisseurs 16 631



41 447



18 131 13 555



42 017



14 272 Trésorerie 19 620 18 721 Comptes de régularisation 556 275 Comptes de régularisation 1 466 966 TOTAL ACTIF 107 720 98 622 TOTAL PASSIF 107 720 98 622

Freelance.com bénéficie d'une structure financière solide à l'issue du 1er semestre 2018.

Les capitaux propres ont été renforcés à 26,8 M€ au 30 juin 2018.

La structure financière demeure particulièrement saine avec 19,6 M€ de trésorerie disponible pour des dettes financières de 16,6 M€, constituées pour 11,1 M€ de l'emprunt obligataire convertible souscrit par le Groupe CBV Ingénierie, de 1,4 M€ de dettes détenues également par CBV, et de 3,6 M€ de fonds reçus au titre de l'exercice des BSA. Ces BSA ont été convertis en juillet en actions.

Perspectives et objectifs financiers 2018 : une croissance rentable à deux chiffres

L'activité hors de France représentait ainsi 33% du chiffre d'affaires du Groupe au 1er semestre 2018.

Fort de ce bon 1er semestre, Freelance.com est conforté dans l'atteinte de ses objectifs financiers pour l'exercice 2018 : réaliser une progression soutenue de son chiffre d'affaires, avec une croissance à deux chiffres, tout en poursuivant l'amélioration de ses résultats.

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018, le 30 novembre 2018, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos du groupe Freelance.com

Sur un marché du travail en pleine mutation, où la part des indépendants dans la population active est de plus en plus importante et où les besoins de flexibilité et d'agilité des entreprises sont de plus en plus nécessaires pour leur developpement, Freelance.com est le leader français de l'intermédiation entre entreprises et prestataires intellectuels.

Freelance.com, partenaire de l'Entreprise Etendue, structure et sécurise la collaboration entre les organisations, privées et publiques, et les travailleurs indépendants/PME en offrant une gamme complète de produits et de services permettant à ces deux mondes de se trouver, de se rencontrer, de traiter les aspects administratifs, de gérer et de sécuriser leurs relations (Talent acquisition, Portage salarial, Gestion de la sous-traitance, Conformité fournisseurs, etc.)

Le Groupe Freelance.com bénéficie de plus de 20 ans d'expérience et est présent dans 6 pays (France, Allemagne, Angleterre, Maroc, Suisse et Singapour). Le Groupe a réalisé plus de 154 M€ de chiffre d'affaires en 2017, en s'appuyant sur 128 collaborateurs au service de plus de 4 500 consultants en activité chez ses clients.

Freelance.com est coté en Bourse, sur le marché Euronext Growth à Paris.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 35 770 284

