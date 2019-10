Sunrise; une caisse de pension canadienne soutient le deal UPC

Zurich (awp/reu) - Un premier gros actionnaire de Sunrise a officiellement apporté son appui au projet de rachat d'UPC Suisse. La canadienne Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) a annoncé mardi soir qu'elle voterait en faveur de l'augmentation de capital lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 octobre prochain.

CPPIB soutient aussi Sunrise sur un autre point, a rapporté l'agence Reuters. L'actionnaire canadien se prononcera contre la proposition de l'actionnaire Axxion de débarquer le président du conseil d'administration de Sunrise Peter Kurer ainsi que l'administrateur Jesper Ovesen. Selon les informations du fournisseurs de données Refinitiv, CPPIB détient environ 5% de Sunrise.

Ce soutien est bienvenu pour Sunrise. En plus d'Axxion et de l'investisseurs activiste AOC, Freenet, plus gros actionnaire (environ 25%) du groupe de télécommunications, continue de s'opposer au projet de rachat d'UPC Suisse.

Les critiques jugent le prix d'acquisition de 6,3 milliards de francs suisses trop élevé. Avec l'acquisition d'UPC Suisse, racheté à son propriétaire américain Liberty Global, Sunrise veut mettre sur pied une combinaison de téléphonie mobile, internet large bande, TV et réseau fixe afin de gagner des parts de marché et de réduire l'écart qui le sépare du numéro un de la branche, Swisscom.

mk/rp