FREEPORT MCMORAN : dans le rouge au deuxième trimestre

Freeport-McMoRan est tombé dans le rouge au deuxième trimestre. La groupe minier américain a accusé une perte nette de 72 millions de dollars, ou 5 cents par action, contre un bénéfice de 869 millions, ou 59 cents par action un an plus tôt. La perte par action, hors éléments exceptionnels, est ressorti à 4 cents alors que le marché redoutait une perte de 5 cents. Le chiffre d'affaires s'est établi à 3,546 milliards, contre 5,168 milliards un an plus tôt. Les analystes tablaient sur 3,543 milliards.