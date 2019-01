15/01/2019 | 11:02

Barclays Capital (BarCap) dégrade sa recommandation sur Fresenius de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' et réduit son objectif de cours de 70 à 51 euros, dans le sillage d'estimations de résultats abaissées de 7 à 11% pour le spécialiste des dialyses.



'Si nous pensons que les objectifs préliminaires de Fresenius pour 2019 sont probablement conservateurs, des changements potentiels de régulation des tarifs hospitaliers en Allemagne en 2020 nous laissent attendre du potentiel de baisse sur les marges', juge BarCap.



Le broker 'adopte une vision plus prudente du titre, en dépit de la valorisation et de la vigueur de Kabi, attendant l'exécution et davantage de clarté avant de considérer une vision plus constructive' sur le dossier.



