Fresenius: bénéfice net en hausse au 3e trimestre

Francfort (awp/afp) - Le spécialiste allemand de la santé Fresenius a enregistré au troisième trimestre un bénéfice net en hausse de "près de 8%" à "près de 455 millions d'euros" selon des résultats provisoires publiés dans la nuit de mardi à mercredi.

Le chiffre d'affaires a augmenté sur un an de "près de 3%" à "près de 8,2 milliards d'euros" (+4% hors effets de change) et le groupe s'attend désormais à une progression annuelle du chiffre d'affaires "dans la partie basse du spectre annoncé précédemment" d'une hausse entre 5% et 8% (hors effets de change).

La hausse du bénéfice net devrait également ressortir "dans la partie basse du spectre annoncé", qui est de +6% à +9%.

En excluant les coûts pour le développement de l'activité biosimilaire, le bénéfice net du groupe au troisième trimestre a grimpé de "près de 13%" à "près de 474 millions d'euros".

La plus grande filiale de Fresenius, Fresenius Medical Care (FMC), spécialisée dans la dialyse et cotée indépendamment au Dax, a de son côté revu à la baisse ses prévisions pour 2018 en raison d'un troisième trimestre "en deçà des attentes".

Le bénéfice net de FMC devrait baisser au troisième trimestre de 8%, à 285 millions d'euros (-17% hors effets de change), pénalisé par l'inflation galopante en Argentine, des coûts de campagnes publicitaires aux États-Unis et l'augmentation de provisions dans le cadre d'une enquête des autorités anticorruption américaines.

En chiffres comparables, amputés de ces effets, le bénéfice net grimpe de 20% à 364 millions d'euros (+19% hors effets de change).

Cependant, ajusté de l'intégralité des évènements exceptionnels, notamment l'impact négatif de la réforme fiscale américaine, le résultat est en baisse de 1% à 310 millions d'euros (-2% hors effets de change).

FMC s'attend ainsi à une hausse entre 2% et 3% de son chiffre d'affaires, contre 5% à 7% annoncés précédemment (hors effets de change). Le bénéfice net devrait augmenter entre 11% et 12% (contre 13% à 15%) en chiffres comparables et hors effets de change.

En données ajustées, FMC s'attend à une croissance du bénéfice net entre 2% et 3%, contre 7% à 9%, toujours hors effets de change.

Le groupe Fresenius, ainsi que FMC, doivent présenter le 30 octobre les résultats définitifs du troisième trimestre.

afp/jh