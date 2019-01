Fresenius : pénalisé par une dégradation de broker

15/01/2019 | 13:50

Fresenius perd 1,8% à Francfort, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Barclays Capital (BarCap) de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours réduit de 70 à 51 euros, sur le titre du spécialiste des dialyses.



'Des changements potentiels de régulation des tarifs hospitaliers en Allemagne en 2020 nous laissent attendre du potentiel de baisse sur les marges', juge BarCap qui abaisse ses estimations de résultats de 7 à 11%.



Le broker 'adopte une vision plus prudente du titre, en dépit de la valorisation et de la vigueur de Kabi, attendant l'exécution et davantage de clarté avant de considérer une vision plus constructive' sur le dossier.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.