USA: amende de plus de 231 millions pour corruption contre Fresenius

New York (awp/afp) - Les autorités américaines ont infligé une amende de plus de 231 millions de dollars au groupe de santé allemand Fresenius pour des faits de corruption en Angola et en Arabie saoudite, ont-elles annoncé vendredi dans le cadre d'un accord.

"Selon des aveux de Fresenius (...) entre 2007 et 2016, l'entreprise a versé des pots-de-vin à des officiels et responsables gouvernementaux en Angola et en Arabie saoudite pour y gagner ou conserver des marchés", explique le ministère de la Justice (DoJ), dans un communiqué.

Fresenius est parvenu à un accord à l'amiable avec les autorités américaines suivant lequel le groupe allemand a reconnu des éléments qui lui sont reprochés et s'engage à ne plus commettre d'infractions similaires. En échange, les autorités renoncent à le poursuivre au pénal.

Outre l'amende, Fresenius a accepté de renforcer ses procédures de contrôle et d'embaucher un superviseur indépendant qui va contrôler au moins pendant les deux prochaines années que la société respecte les lois américaines en matière de corruption et de blanchiment d'argent sale (FCPA).

Ce compromis "n'aura pas d'impact sur les perspectives (financières, ndlr) en 2019 et 2020", a réagi la société, expliquant avoir déjà mis de côté pour régler cette affaire qu'elle avait elle-même révélée aux autorités.

Les autorités américaines reprochent à Fresenius d'avoir versé pour environ 30 millions de dollars de pots-de-vin à des responsables gouvernementaux de plus d'une dizaine de pays -- Maroc, Turquie, Espagne, Chine, Serbie, Bosnie, Mexique et des pays d'Afrique de l'Ouest.

Mais c'est en Arabie saoudite et en Angola que les malversations ont été des plus importantes, affirment-elles.

En Angola, Fresenius a offert des "objets de valeur" à la famille d'un haut gradé de l'armée en charge de la gestion de l'hôpital militaire local.

Ce militaire s'est vu octroyer 15% du capital d'une filiale locale factice de Fresenius et un autre dirigeant du pays en charge des questions de santé 15% de cette même société qui était censée stocker des produits de la maison mère.

En échange, ces officiels ont permis à Fresenius de conserver des marchés dans le pays.

En Arabie saoudite, le groupe allemand a offert des "objets de valeur" à des responsables de santé et des médecins d'un organisme caritatif financé par l'Etat.

Toutes ces malversations ont permis à Fresenius d'engranger pour plus de 140 millions de dollars en nouveaux marchés ou de conforter ses parts de marchés existantes, affirme le ministère de la Justice, qui déplore un manque de coopération au début de l'enquête du groupe allemand.

Dans le détail, Fresenius va verser 147 millions de dollars au gendarme de la Bourse (SEC) et 84,7 millions au DoJ.

