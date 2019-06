Fresenius Medical Care : Barclays passe à l'achat

20/06/2019 | 10:26

Les analystes de Barclays sont passés à l'achat ('surpondérer') sur l'action du spécialiste allemand de la dialyse Fresenius Medical Care (FMC), contre une précédente position de pondération en ligne. L'objectif de cours est relevé de 71 à 81,50 euros.



Selon une note de recherche, les inquiétudes du marché quant au caractère soutenable de la croissance de FMC sont probablement exagérées, notamment sur le marché clé que constituent les Etats-Unis.





