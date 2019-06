Fresenius Medical Care : UBS relève son objectif à 92 euros

19/06/2019 | 11:38

Tout en confirmant son conseil d'achat sur l'action Fresenius Medical Care, UBS a relevé son objectif de cours à 12 mois de 82 à 92 euros, soit un potentiel de hausse de plus de 30%.



Selon UBS, Fresenius Medical Care est bien positionné pour tirer parti de l'essor de la dialyse à domicile, qui selon les analystes est sous-estimée par le consensus.



En effet, les analystes s'attendent à une amélioration sensible de la rentabilité du groupe allemand : selon eux, la rentabilité de la dialyse à domicile est supérieure de l'ordre du double à celle des prestations dans les cliniques.







