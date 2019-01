PARIS, 17 janvier (Reuters) - Les marchés d'actifs risqués intégraient à la fin 2018 la perspective d'une récession imminente, scénario que ne retient pas la société de gestion Oddo BHF AM, qui se veut audacieuse en ce début d'année avec de fortes convictions notamment sur les grandes valeurs de la zone euro, les actions émergentes, le crédit à duration courte et les obligations à haut rendement européennes.

Après un "choc sismique" de l'ampleur de celui enregistré en fin d'année dernière, la société de gestion a dit s'attendre toutefois à des répliques et a souligné que les facteurs de risques ne s'étaient pas volatilisés avec le rebond enregistré en début d'année, lors d'une présentation de ses perspectives de marché pour 2019.

Elle recommande en particulier de rester attentif aux conséquences de la montée des populismes, une tendance lourde avec laquelle les investisseurs vont devoir apprendre à vivre, et aux tensions commerciales.

"On peut avoir un transfert de la pression commerciale (des Etats-Unis) sur la Chine vers l'Europe", a prévenu Laurent Denize, co-responsable des investissements d'Oddo BHF en référence aux espoirs d'une trêve entre Pékin et Washington et aux menaces pesant sur les exportations automobiles européennes vers les Etats-Unis.

La société de gestion retient comme scénario central un ralentissement de la croissance mondiale sans récession alors que les marchés ont intégré en fin d'année dernière la perspective d'une récession imminente, ce qui s'est accompagné d'une reconstitution des primes de risques.

Sur les marchés actions, le ralentissement attendu de la croissance économique va se traduire par un ralentissement de celle des profits mais la violence de la correction à la fin de l'année dernière induit un scénario de chute des profits excessif, a dit Emmanuel Chapuis, co-responsable de la gestion action fondamentale.

"Pour le moment, le consensus de croissance attendue des résultats pour 2019 est trop haut; on est encore sur des croissances de profits de 8% à 10%. Mais le multiple moyen des résultats est de l'ordre de 12 fois contre 14 fois en moyenne sur une longue période et, pour normaliser les multiples actuels, il faudrait que les profits baissent de 8% à 9%", soit une révision de 16 points par rapport au niveau actuel, a-t-il déclaré.

"Oui le consensus est certainement trop optimiste, oui il va y avoir des révisions de résultats à la baisse mais beaucoup ont déjà été intégrées dans les cours et certains secteurs et certaines sociétés se traitent à des niveaux de multiples intégrant un scénario extrêmement négatif", a-t-il ajouté.

Parmi les secteurs à privilégier au premier trimestre en retenant une approche sélective, il a cité l'automobile et les pièces détachées, mentionnant notamment Michelin, la technologie, avec des entreprises comme SAP ou STMicroelectronics, et la santé avec Fresenius Medical Care.

La conviction forte de la société de gestion sur les émergents s'appuie sur son anticipation d'un affaiblissement du dollar.

Sur le marché du crédit, Oddo BHF AM préconise les durations courtes et privilégie le haut rendement en Europe par rapport aux Etats-Unis en raison d'un levier financier plus contenu des émetteurs européens mais qui se tend pour les émetteurs américains.

"On rentre dans l'année 2019 avec des spread très élevés et certainement suffisamment élevés par rapport aux risques, ce qui nous permet d'être constructif tout en restant très sélectif en raison de la très grande dispersion des spreads", a dit Alain Krief, responsable de la gestion taux et crédit.

Au sein de la catégorie des placements alternatifs Odo BHF AM recommande plus particulièrement la dette non cotée et le private equity, en raison notamment dans ce dernier cas du soutien attendu des fonds collectés mais non encore investis par les acteurs du secteur, qui, à l'échelle mondiale, dépasseraient encore les 650 milliards de dollars, a expliqué Nicolas Chaput, directeur général et co-responsable des investissements de la société de gestion.

