Fresenius MedCare : bien orienté sur des propos d'analyste

19/06/2019 | 15:48

Fresenius Medical Care grimpe de 2,1% à Francfort, soutenu par UBS qui réaffirme son conseil 'achat' et relève son objectif de cours de 82 à 92 euros, le jugeant bien positionné pour tirer parti d'un essor de la dialyse à domicile sous-estimé par le consensus.



En effet, les analystes s'attendent à une amélioration sensible de la rentabilité du groupe allemand, la rentabilité de la dialyse à domicile étant supérieure de l'ordre du double à celle des prestations dans les cliniques.



