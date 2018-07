Fresenius Medical Care : en berne après les comptes

31/07/2018 | 11:49

L'action Fresenius Medical Care (FMC) recule de 2,5% ce matin à la Bourse de Francfort en dépit de la confirmation des prévisions annuelles.



Principale filiale de Fresenius SE spécialisée dans la dialyse, FMC a enregistré au T2 un CA de 4,2 milliards d'euros, en baisse de 6% en données publiées en raison des changes, mais en hausse de 2% hors devises (post IFRS 15 : + 5 %)



Le résultat opérationnel a décollé de 162% à 1,4 milliard (+ 140% hors devises) sur une plus-value de cession de Care Coordination notamment. Mais en données courantes, et hors devises, la hausse revient à 2%.



Enfin, le résultat net part du groupe décolle pour la même raison à 994 millions (+ 270% hors devises). Hors devises et effets de périmètre, la progression revient à 22%, et en excluant la baisse de l'imposition aux Etats-Unis, le taux tombe à 6%.



Pour l'ensemble de 2018, Fresenius Medical Care vise toujours, à changes constants, une progression de son CA de 5 à 7% et de son résultat net comparable ajusté de 7 à 9%.









