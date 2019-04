Fresenius Medical Care : pense à céder des activités non essentielles

Stephan Strum a dit mercredi soir qu'il ne voyait aucune raison de céder l'une des quatre unités du groupe. Cependant, a-t-il ajouté, "il peut également y avoir des activités dans ces secteurs pour lesquelles nous pensons ne pas être les meilleurs propriétaires".

Fresenius, qui fabrique des traitements génériques pour perfusion et exploite des hôpitaux et des cliniques en Allemagne et en Espagne, détient 30% du spécialiste de la dialyse Fresenius Medical Care (FMC) et gère des projets pour des établissements de santé à travers le monde.

Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes le 20 février, à la suite de la publication des résultats du groupe, Stephan Sturm avait annoncé une réflexion sur les options stratégiques de l'activité de transfusion et de technologie cellulaire. Cette dernière s'adresse aux banques de sang et aux collecteurs de plasma et constitue une activité autonome au sein de sa division Kabi.

"Nous sommes convaincus qu'elle fonctionnerait mieux avec une organisation dédiée aux responsabilités claires et si elle se concentrait encore davantage sur la clientèle spécifique de transfusions", avait-il dit aux analystes.

(Matthias Inverardi; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FRESENIUS -0.79% 51.19 21.76% FRESENIUS MEDICAL CARE 0.00% 73.88 30.19%