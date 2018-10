Fresenius Medical Care : UBS passe à l'achat

26/10/2018 | 11:07

UBS a relevé de 'neutre' à l'achat son conseil sur l'action Fresenius Medical Care (FMC), le groupe médical allemand spécialisé dans la dialyse. Même si l'objectif de cours à 12 mois est ramené de 86 à 82 euros, il augure d'un potentiel de hausse proche de 20%.



'Nous considérons que la dépréciation qui a ramené le PER de l'action Fresenius Medical à 14 fois, ce qui n'avait plus été le cas depuis près de dix ans, offre un point d'entrée attrayant', attaque une note de recherche.



Selon UBS, il n'est pas certain que le 'oui' l'emporte lors du référendum californien d'initiative populaire visant à limiter les bénéfices des cliniques de dialyse. Même en cas de victoire du 'oui', et en supposant que FMC ne réagisse pas, son résultat d'exploitation ne serait pénalisé que d'environ 5%. Enfin, il est improbable que d'autres Etats américains imitent la Californie.



Malgré les doutes des investisseurs, 'les fondamentaux du secteur demeurent intacts', estime UBS : 'après un pic de 19,2% en 2017, la marge de l'activité de dialyse devrait revenir cette année à 17,5%, mais elle restera ensuite à ce niveau pendant plus longtemps'. Or le marché semble pour sa part 'pricer' un taux de long terme de 16%.





