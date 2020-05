Fresenius MedCare : Credit Suisse rehausse sa cible

22/05/2020 | 14:59

Credit Suisse maintient son opinion 'neutre' sur le titre du spécialiste des dialyses Fresenius Medical Care, mais avec un objectif de cours rehaussé de 81 à 84 euros dans le sillage d'hypothèses de BPA ajusté relevées de 3% en moyenne pour 2020-2022.



'Si l'évolution de la pandémie est difficile à prévoir, nous sommes encouragés de voir un soutien gouvernemental sensible, ce qui nous fait partager la confiance de la direction que les effets peuvent être absorbés dans les objectifs initiaux', affirme l'analyste.



