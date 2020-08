Fresenius MedCare : Jefferies dégrade son opinion

05/08/2020 | 15:21

Jefferies dégrade son opinion sur Fresenius Medical Care à 'conserver' avec un objectif de cours ajusté de 70 à 68 euros, malgré un relèvement de 10% de son estimation de BPA 2020 pour le spécialiste allemand des dialyses.



'Le risque-rendement n'est plus favorable pour le second semestre, étant donnée une hausse de 13% du cours de bourse depuis le début de l'année dans une période difficile pour l'ensemble du secteur des services de santé', juge le broker.



Jefferies considère que la réunion investisseurs prévue en octobre peut faire la lumière sur ses moteurs de progression à moyen terme, mais il pense que le cours de bourse ne tient pas compte des risques à court terme de façon adéquate.



