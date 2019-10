Fresenius MedCare : consensus dépassé au 3e trimestre

29/10/2019 | 09:33

Fresenius Medical Care, la filiale de Fresenius spécialisée dans les dialyses, affiche au titre de son troisième trimestre 2019 un BPA ajusté en croissance de 8% à 1,21 euro, dépassant d'une quinzaine de centimes le consensus de marché.



Toujours en données ajustées, son profit opérationnel a augmenté de 1% à 599 millions d'euros pour des revenus en croissance de 8% à près de 4,4 milliards (+5% à taux de changes constants), avec une croissance record en dialyses à domicile en Amérique du Nord.



Pour 2019, Fresenius MedCare confirme ses objectifs d'évolutions entre -2 et +2% pour le résultat net ajusté et entre +3 et +7% pour les revenus ajustés. Pour 2020, il anticipe des hausses à des taux 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre'.



