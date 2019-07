Fresenius Medical Care : perd 5%, déception sur la marge

30/07/2019 | 11:01

Lanterne rouge de l'indice DAX 30, l'action Fresenius Medical Care, filiale de Fresenius SE, perdait 5% ce matin après une déception sur la marge au 2ème trimestre 2019.



Très présent aux Etats-Unis, le spécialiste allemand de la dialyse a enregistré au 2ème trimestre un CA en hausse de 3% à 4,3 milliards d'euros, mais stable à changes constants. En données publiées, le résultat d'exploitation a plié de 63% à 521 millions d'euros (alors que des exceptionnels positifs avaient dopé le T1 2018), et la marge ressort à 12%.



Si le groupe a confirmé ses objectifs pour 2019, le bureau d'études Invest Securities commente : 'La déception de la publication se situe principalement sur la marge d'EBIT qui s'établit 50 points de base au-dessous aux attentes, à 12%. L'EBIT est effectivement de 521 millions d'euros, contre 539 millions attendus. Alors que la marge en Amérique du Nord est en ligne avec les attentes à 14%.'





