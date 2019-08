Données financières (EUR) CA 2019 35 505 M EBIT 2019 4 666 M Résultat net 2019 1 836 M Dette 2019 20 580 M Rendement 2019 1,84% PER 2019 13,0x PER 2020 11,9x VE / CA2019 1,26x VE / CA2020 1,12x Capitalisation 24 073 M Prochain événement sur FRESENIUS SE & CO. KGAA 29/10/19 Q3 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 23 Objectif de cours Moyen 56,94 € Dernier Cours de Cloture 43,21 € Ecart / Objectif Haut 73,1% Ecart / Objectif Moyen 31,8% Ecart / Objectif Bas -24,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Stephan Sturm President & Chief Executive Officer Gerd Krick Chairman-Supervisory Board Rachel Clare Empey Chief Financial Officer Niko Stumpfögger Deputy Chairman-Supervisory Board Klaus-Peter Müller Member-Supervisory Board