Fresenius SE : Berenberg relève son objectif de cours

12/08/2019 | 11:04

Berenberg, à l'achat sur Fresenius, indique relevé son objectif de cours sur le groupe de santé allemand à 74,8 euros contre 70,95 euros auparavant.



Dans une note envoyée à ses clients, la société de courtage explique s'attendre à une amélioration des performances américaines de Kabi, son activité de perfusion, transfusion et nutrition clinique.



Berenberg table par ailleurs sur une meilleure visibilité concernant les marges bénéficiaires de l'activité de soins hospitaliers du groupe en Allemagne.



Son nouvel objectif de cours fait apparaître un potentiel haussier de 74%.



L'action Fresenius est actuellement en hausse de 0,2% à 42,5 euros.



