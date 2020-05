Fresenius : acquisition d'un hôpital à Bonn

29/05/2020 | 11:40

Fresenius Helios fait part de l'acquisition d'un hôpital à Bonn, disposant de 400 lits de soins aigus et d'environ 750 employés, capable de traiter autour de 13.000 patients par an et réalisant un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 66 millions d'euros.



Acquis auprès du groupe d'aide humanitaire Malteser International, cet hôpital fournit une large gamme de services médicaux avec des spécialités en chirurgie générale, pneumologie et oncologie, y compris des soins palliatifs.



Le groupe met aussi la main sur deux centres médicaux et une pharmacie avec un centre logistique associé par cette transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, et qui devrait avoir un effet positif sur ses résultats à partir de 2021.



