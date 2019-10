Fresenius : bien orienté après ses trimestriels

29/10/2019 | 09:53

Fresenius grimpe de 4,2% à Francfort, après la publication par le groupe de santé d'un bénéfice net ajusté (en base comparable) de 453 millions d'euros au titre du trimestre écoulé, en croissance de 2% sur un an.



Toujours sur une base comparable, l'Allemand a vu son profit opérationnel augmenter de 2% à 1,13 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires en croissance de 8% à 8,9 milliards (+6% à taux de changes constants).



'Nos investissements dans la croissance future avancent comme prévu. S'ils pèseront sur les résultats cette année, ils sont indispensables pour assurer que le groupe reste efficient et en succès', déclare le CEO Stephan Sturm.



