Fresenius : entouré après ses trimestriels

06/05/2020 | 09:52

Fresenius grimpe de 4% à Francfort, après la publication par le groupe de santé d'un bénéfice net ajusté (en base comparable) de 465 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en croissance de 2% (+1% à taux de changes constants).



Toujours sur une base comparable, l'Allemand a vu son profit opérationnel ajusté se maintenir à près de 1,13 milliard d'euros, pour un chiffre d'affaires en croissance de 8% à 9,1 milliards (+7% à taux de changes constants).



Jugeant pour l'heure impossible d'évaluer les effets de la crise sanitaire, Fresenius maintient ses objectifs 2020 de croissances à taux de changes constants de 1-5% pour le résultat net ajusté et de 4-7% pour les ventes, hors impacts de la pandémie de Covid-19.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.