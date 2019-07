Fresenius : relèvement d'objectif de croissance annuelle

30/07/2019 | 09:33

A taux de changes constants, Fresenius confirme son objectif annuel d'un bénéfice net à peu près stable, mais table désormais sur un chiffre d'affaires en croissance de 4 à 7% (et non plus en hausse de 3 à 6%).



Le groupe de santé -maison-mère notamment du spécialiste des dialyses Fresenius Medical Care- a réalisé un bénéfice net en hausse de 2% à 935 millions d'euros au titre des six premiers mois de l'année (stable à taux de changes constants).



Toujours sur une base comparable, Fresenius a vu sa marge opérationnelle se tasser d'un point à 12,7% pour un chiffre d'affaires en croissance de 8% à 17,3 milliards d'euros (+6% à taux de changes constants).



