Fresnillo : UBS joue la raréfaction des mineurs d'or

25/01/2019 | 10:50

UBS est passé à l'achat sur l'action du 'mineur' de métaux précieux mexicain Fresnillo ce matin, abandonnant son précédent conseil neutre. L'objectif de cours à 12 mois est relevé de 900 à 1.100 pence (le titre étant également coté à Londres depuis plus de dix ans), d'où un potentiel de hausse de l'ordre de 20%.



Rappelons que Fresnillo revendique le rang de premier producteur mondial d'argent ainsi que celui de premier producteur d'or du Mexique.



Le risque de durcissement de la politique minière du Mexique a pesé au 4e trimestre 2018, mais l'action s'est reprise depuis lors d'environ 15%. En effet, Francisco Quiroga, le sous-secrétaire aux Mines nommé par le nouveau président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador (dit AMLO), a pris en fin d'année dernière des positions plutôt rassurantes. M. Quiroga a notamment exclu que les permis et licences minières ne soient modifiés rétroactivement, que des licences déjà accordées soient annulées, ou que les 'royalties' ne soient augmentées.



Et ce n'est pas tout, selon UBS : voilà plus de deux ans que Fresnillo déçoit d'un point de vue opérationnel et qu'il réduit ses prévisions de production. De ce fait, les anticipations du marché sont basses, ce qui limite le risque de nouvelles déconvenues. Et maintenant que Randgold (un important mineur d'or qui était coté à Londres) a été racheté par le canadien Barrick Gold, les investisseurs européens et émergents pourraient se rabattre sur l'action Fresnillo pour s'exposer au métal jaune, pronostique UBS.









