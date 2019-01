Fresnillo : dopé à Londres par une recommandation

25/01/2019 | 12:50

En hausse de 2,5%, l'action du mineur mexicain de métaux précieux Fresnillo comptait à Londres parmi les plus fortes hausses de l'indice FTSE 100 après qu'un bureau d'études, UBS, soit passé à l'achat sur le titre.



Les analystes développent plusieurs arguments. Tout d'abord, et finalement, le nouveau gouvernement mexicain ne semble pas, d'après des déclarations datant de décembre, défavorable au secteur. Il a notamment exclu que les permis et licences minières ne soient modifiés rétroactivement. C'est d'ailleurs ce qui peut expliquer la récente reprise du titre, coté à Mexico et aussi à Londres.



En outre, des points de vue opérationnels et de la production, Fresnillo a beaucoup déçu depuis plus de deux ans, et les anticipations sont donc basses actuellement.



Argument plus marquant : maintenant que le géant canadien Barrick Gold a racheté Randgold, qui était également 'listé' à Londres, la cote londonienne n'est plus si riche en mines d'or. Si Fresnillo revendique le rang de premier producteur mondial d'argent, il est aussi le premier producteur d'or du Mexique. Les investisseurs européens et émergents pourraient donc se rabattre sur l'action Fresnillo pour s'exposer au métal jaune, pronostique UBS. L'objectif : 1.100 pence.









