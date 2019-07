Fresnillo : dans le rouge après l'analyse d'UBS

19/07/2019 | 12:32

Le titre est dans le rouge après l'analyse d'UBS. Le bureau d'études dégrade sa recommandation sur Fresnillo de 'achat' à 'neutre' et son objectif de cours de 1.100 à 800 pence, en raison d'une 'absence de visibilité sur le redressement opérationnel et des risques de coûts' pour le mineur de métaux précieux mexicain.



'Le 'redressement opérationnel' ne se matérialise pas comme nous l'espérions et une prévision de coûts plus élevée constitue un élément négatif supplémentaire significatif', juge ainsi le broker dans sa note de recherche.



