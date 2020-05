FREY : Composition du bureau de l'AGM du 20 mai 2020

Bezannes, le 11 mai 2020

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire

du 20 mai 2020

Composition du Bureau

Dans le cadre de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Société qui se tiendra à huis clos sans la présence physique des actionnaires le mercredi 20 mai 2020 à 10 heures au siège social de FREY, 1 rue René Cassin à Bezannes (51430), la Société vous informe que le Président Directeur général, sur délégation du Conseil d'administration, a désigné ce jour en qualité de Scrutateurs : Firmament Participations, actionnaire, représentée par Monsieur Jean-Pierre Cedelle, ainsi que Monsieur Emmanuel La Fonta, Directeur Financier et des Ressources humaines et actionnaire.

Le Bureau de l'Assemblée générale sera donc composé comme suit :

Monsieur Antoine Frey, Président du Conseil d'administration et Directeur Général : Président de l'assemblée,

Firmament Participations, représentée par Monsieur Jean-Pierre Cedelle, et Monsieur Emmanuel La Fonta : Scrutateurs,

Jean-Pierre Cedelle, et Monsieur Emmanuel La Fonta : Scrutateurs, Madame Gaëlle Floch, membre de la Direction juridique : Secrétaire de l'Assemblée.

Il est ici rappelé que les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale de la Société : https://frey.fr/finance-frey/finance-informations-reglementees/(rubrique assemblée générale 2020).

