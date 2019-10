Paris, le 7 octobre 2019

FREY : FRANÇOIS LEMARCHAND AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

François LEMARCHAND fait son entrée au Conseil d'Administration de FREY en tant qu'administrateur indépendant. Le fondateur de Nature et Découvertes, grand acteur du retail en France depuis le début des années 80, a été coopté par le conseil d'administration de la foncière en remplacement de Jean LAVIEILLE1.

Pour Antoine FREY, Président Directeur Général du groupe, « l'arrivée de François LEMARCHAND est pour FREY une formidable opportunité. Il va nous apporter son expertise et sa vision du commerce, mais également nous faire profiter de sa grande sensibilité écologique et de sa passion pour le développement durable et la défense de l'environnement ».

François LEMARCHAND, « Pour prospérer, les lieux commerciaux devront intégrer, en plus du commerce, la réponse aux besoins sociaux, culturels et de recherche de liens des communautés qu'ils doivent servir. L'état d'esprit d'innovation qui anime FREY semble préjuger qu'ils seront les leaders de ces nouveaux lieux de socialisation. C'est à cette mission que je souhaite apporter ma contribution. »

Le Conseil d'Administration de Frey est composé à ce jour de 10 membres, dont deux administrateurs indépendants.

A propos de la foncière Frey

Aménageur - développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans les grandes opérations de renouvellement urbain ainsi que dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air. Ses Shopping Promenade®, lieux de commerces à ciel ouvert, proposent une offre complète mêlant shopping et loisirs, pour créer une « expérience augmentée » pour toute la famille. Par son expertise unique, Frey est devenu un leader français reconnu sur cette classe d'actifs résiliente, au marché profond (création, extension, rénovation) et en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivités. Autre pilier structurant du savoir-faire de FREY : les grands projets urbains mixtes, qu'elle développe en s'appuyant sur sa filiale dédiée CITIZERS.

La foncière Frey est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.

