FREY : Modalités de paiement du dividende en actions

L'Assemblée Générale des actionnaires en date du 20 mai 2020 a approuvé le paiement d'un dividende de 1,50 € par action ainsi que la proposition d'une option entre (i) un paiement du dividende à 100% en numéraire et (ii) un paiement partiel du dividende en actions à hauteur de 30% (soit 0,45 € par action) accompagné d'un versement de 70% en numéraire (soit 1,05 euro par action). Les actionnaires souhaitant opter pour cette seconde option devront en faire la demande à leur intermédiaire financier à compter du 26 mai 2020, date d'ouverture de la période d'option pour le paiement partiel du dividende en actions, et jusqu'au 08 juin 2020 inclus. A défaut de réponse dans ce délai, le dividende sera payé intégralement en numéraire.

Calendrier relatif au versement du dividende en actions :

Pour rappel, le versement du dividende devrait s'effectuer selon le calendrier suivant:

25 mai : record date, dernier jour de bourse permettant d'acquérir des titres donnant droit au dividende 2019 ;

dernier jour de bourse permettant d'acquérir des titres donnant droit au dividende 2019 ; 26 mai (inclus) : début de la période d'option pour le dividende en actions (à hauteur de 30% du montant) ;

: début de la période d'option pour le dividende en actions (à hauteur de 30% du montant) ; 08 juin (inclus) : fin de la période d'option pour le dividende en actions ;

fin de la période d'option pour le dividende en actions ; 12 juin : Paiement du dividende en numéraire pour tous les actionnaires et livraison des actions nouvelles dans le cadre de l'option pour le paiement partiel en actions.

A propos de la foncière Frey

Aménageur, développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans les grandes opérations de renouvellement urbain ainsi que dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air. Ses Shopping Promenade®, lieux de commerces à ciel ouvert, proposent une offre complète mêlant shopping et loisirs, pour créer une « expérience augmentée » pour toute la famille. Par son expertise unique, Frey est devenu un leader français reconnu sur cette classe d'actifs résiliente, au marché profond (création, extension, rénovation) et en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivités. Autre pilier structurant du savoir- faire de FREY : les grands projets urbains mixtes, qu'elle développe en s'appuyant sur sa filiale dédiée CITIZERS.

La foncière Frey est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.

CONTACTS :

Emmanuel La Fonta - Directeur Financier et Ressources humaines

Mathieu Mollière - Directeur de la Communication, du Marketing et de l'Innovation - Tél. : 03 51 00 50 50 Agnès Villeret - Relations investisseurs et presse financière

KOMODO - agnes.villeret@agence-komodo.com- Tél. : 06 83 28 04 15

201452611_1