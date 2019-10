FREY : Ouverture du Shopping Promenade Arles Montmajour

Bezannes, le 16 octobre 2019 SHOPPING PROMENADE ARLES MONTMAJOUR: LE 2ème OPUS DU CONCEPT DE CENTRE COMMERCIAL DE PLEIN AIR DE FREY OUVRE SES PORTES EN ARLES SHOPPING PROMENADE Arles Montmajour a ouvert ses portes en Arles ce mercredi 16 octobre 2019. Ce centre commercial à ciel ouvert de nouvelle génération, situé au nord de l'agglomération arlésienne, face à l'hypermarché E.Leclerc, regroupe sur 18.000 m² 37 magasins et 9 restaurants, et propose dans un cadre unique une destination de shopping et de loisir inédite. SHOPPING PROMENADE : UN CONCEPT EN 3 DIMENSIONS En phase avec les nouvelles aspirations des consommateurs et les mutations des codes du commerce, SHOPPING PROMENADE repose sur 3 piliers fondateurs : Un cadre valorisant, proposant une balade commerciale à ciel ouvert dans un environnement exceptionnel Une offre plurielle au cœur d'une destination shopping incontournable, un mix-merchandising mêlant les grands univers du retail et de la restauration Une expérience augmentée , au sein d'un parcours client surprenant et vivant, créateur de liens et d'émotions positives LE CADRE : UN ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL POUR UN PROJET RESPONSABLE Un design pluriel : inspiré des codes architecturaux des centres urbains, SHOPPING PROMENADE Arles Montmajour propose un parcours rythmé par la diversité et les ruptures de son bâti ainsi que par les différents matériaux de ses façades (le bois, la brique, la pierre ou le métal). Une végétalisation hors-norme : les nombreux espaces verts du site sont parsemés de végétaux d'essences variées et de 700 arbres, dont 80 de hautes tiges, pouvant aller jusqu'à 12 m de hauteur pour les plus beaux sujets.

L'eau comme vecteur d'émotions : 2 fontaines viennent marquer les entrées piétonnes de la rue marchande, plongeant les visiteurs dans une ambiance visuelle et sonore agréable et apaisante. Un site responsable : à l'instar des autres centres commerciaux de plein air développés par FREY, SHOPPING PROMENADE Arles Montmajour est certifié Breeam (niveau Very Good), témoin de son exemplarité en terme de développement durable. L'OFFRE : UNE DESTINATION SHOPPING INCONTOURNABLE ET UN PÔLE DE RESTAURATION UNIQUE POUR L'AGGLOMERATION ARLESIENNE. Un mix-merchandising mêlant les grands univers du retail : SHOPPING PROMENADE Arles Montmajour accueille 37 magasins, dont de grandes enseignes internationales inédites en Arles mais également bon nombre de commerces indépendants et de franchises. Liste des enseignes: H&M, New Yorker, FNAC, Courir, Sport 2000, Jennyfer, Armand Thiery, Damart, Maxi Bazar, Bizzbee, Besson, Moa, Dalery, Rouge Gorge, Rock N' Rose, Pimkie, Jules, Maison Anne Pauline, Franck Provost, Bleu Libellule, Atol, Vap'Station, Basic Fit, Groupama… Une offre de restauration inédite et attractive : véritable destination en soi, le pôle restauration du SHOPPING PROMENADE Arles Montmajour propose 7 concepts (9 à terme) culinaires différents et complémentaires. Liste des enseignes: La Meunerie, Chez Etienne, My Beers, Ô Tartines, Bagels and Co, Columbus, Brut Butcher, Ô Marché de Provence… L'EXPERIENCE AUGMENTÉE : UN PARCOURS POUR LES VISITEURS VECTEUR DE LIENS ET D'EMOTIONS L'art au cœur de la promenade. L'art est omniprésent tout au long du parcours client, à la fois au travers des fresques monumentales réalisées sur les façades par 2 grands noms de la scène street-art (Speedy Graphito et Braga Last One), des œuvres du sculpteur Mauro Corda (dont la sculpture ornant le bassin d'eau), ainsi que des nombreuses intentions artistiques qui ponctuent l'ensemble du site. Un parcours client vivant et convivial : SHOPPING PROMENADE est ponctué de surprises et de points de convivialité (fontaines, tables de pique-nique et anniversaire, bibliothèques participatives, terrasses, terrain de pétanque, marelle, mini-golf…).

Une aire de jeux monumentale : rendez-vous incontournable des enfants, l'aire de jeux XXL du SHOPPING PROMENADE offre aux familles une destination de loisir gratuite et inédite sur l'agglomération arlésienne. Des tables de ping-pong et des babyfoots viennent agrémenter ces espaces. Un panel de services pour les usagers du site : aux côtés des services déjà déployés par FREY dans ses derniers centres commerciaux de plein air (WIFI gratuit, parking à guidage dynamique, bornes de recharge pour smartphones, fontaine à eau plate et gazeuse…), la foncière propose en Arles un nouveau service innovant : le SOCIAL CLUB. LE SOCIAL CLUB : UN LIEU UNIQUE AU SERVICE DE TOUT L'ECOSYSTEME LOCAL Après le succès d'un 1er « pilote » ouvert au sein du SHOPPING PROMENADE d'Amiens, FREY inaugure un second SOCIAL CLUB en Arles, avant un déploiement à plus large échelle dès 2020 sur ses autres actifs. Imaginé comme un espace polyvalent regroupant plusieurs fonctions, le SOCIAL CLUB est un véritable lieu de vie, pierre angulaire sociétale du site. Il accueillera notamment les associations locales, qui pourront y élire résidence de façon pérenne et gratuite, des producteurs et artisans locaux, qui viendront ponctuellement faire découvrir leurs arts et produits, mais également des évènements ponctuels (expositions, concerts...). Le SOCIAL CLUB d'Arles est opéré en partenariat avec le restaurant LA MEUNERIE, qui proposera en complément une offre de coworking. SHOPPING PROMENADE : UN PROJET STRUCTURANT POUR L'AGGLOMERATION ARLESIENNE Au-delà de l'arrivée de nouvelles enseignes renforçant l'attractivité économique de la zone de Montmajour, SHOPPING PROMENADE revêt différents enjeux stratégiques à l'échelle de l'agglomération arlésienne dans son entièreté. La requalification d'une friche industrielle et la restructuration de l'entrée nord de l'agglomération Création d'un nouvel ensemble urbain structurant pour cette entrée de ville (création de liaisons douces notamment) La redynamisation commerciale de la zone de Montmajour, mais également du commerce de l'agglomération dans son ensemble Pour endiguer l'évasion commerciale vers Nîmes et Avignon (aujourd'hui estimée à 30% du chiffre d'affaires global réalisé par les équipements commerciaux locaux) Par l'apport de nouvelles enseignes non-présentes sur l'agglomération (H&M, La FNAC, New Yorker…), toujours dans un souci de complémentarité avec le centre-ville. Un projet « booster social et économique » pour Arles et son bassin de vie Création de 200 emplois directs par les enseignes Création de 40 emplois directs pour la gestion du site (entretien, sécurité…) 260 emplois pérennisés (en grande majorité localement) pendant la durée des travaux o Un investissement conséquent pour le territoire d'Arles : 50 M€ (porté par FREY

et les enseignes)

LES CHIFFRES CLÉS 37 magasins et 9 restaurants

18.000 m² GLA

650 places de stationnement (système dynamique de guidage à la place)

700 arbres plantés

50 M€ d'investissement

240 emplois ETP créés

Architecte : EREME

Agence conseil design : MINALE DESIGN STRATEGY

Agence conseil communication :

MATADOR A propos de la foncière Frey Aménageur - développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans les grandes opérations de renouvellement urbain ainsi que dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air. Ses Shopping Promenade®, lieux de commerces à ciel ouvert, proposent une offre complète mêlant shopping et loisirs, pour créer une « expérience augmentée » pour toute la famille. Par son expertise unique, Frey est devenu un leader français reconnu sur cette classe d'actifs résiliente, au marché profond (création, extension, rénovation) et en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivités. Autre pilier structurant du savoir-faire de FREY : les grands projets urbains mixtes, qu'elle développe en s'appuyant sur sa filiale dédiée CITIZERS. La foncière Frey est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY. CONTACTS : Mathieu Mollière - Directeur de la Communication, du Marketing et de l'Innovation - m.molliere@frey.frChloé Ravaud - Responsable communication : c.ravaud@frey.fr- Tél. : 03 51 00 50 50