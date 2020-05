FREY : Politique de rémunération et résultat du vote 0 20/05/2020 | 20:34 Envoyer par e-mail :

Antoine FREY, en sa qualité de Président Directeur Général de la Société, n'a pas pris part ni aux délibérations ni au vote sur cette décision. L'ensemble des éléments de rémunération et autres avantages composant cette politique de rémunération sont revus pour chaque mandataire social, sur une base individuelle et globale, une fois par an en même temps que l'arrêté des comptes pour l'exercice clos, par le Conseil d'administration et sur avis du Comité des nominations et rémunérations, composé exclusivement de membres non exécutifs et présidé par un administrateur indépendant. Dans ce cadre, il sera proposé à l'Assemblée générale annuelle de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, de voter la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux arrêtée par le Conseil d'administration pour l'exercice 2020, étant précisé que si l'Assemblée générale n'approuve pas cette politique de rémunération, la rémunération des mandataires sociaux sera déterminée conformément à la politique de rémunération précédemment approuvée au titre de l'exercice antérieur, ou, en l'absence de politique de rémunération précédemment approuvée, conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la Société. La politique de rémunération au titre de l'exercice 2020 reste globalement inchangée par rapport à l'exercice 2019. Pour rappel, l'Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société en date du 21 mai 2019 avait approuvé à 99 % la politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux applicable au 86 - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 titre de l'exercice 2019 et aucun avis n'avait été formulé par les actionnaires de la Société lors de ladite assemblée. La politique de rémunération vise l'ensemble des mandataires sociaux de la Société, à savoir le Président Directeur Général, les Directeurs Généraux Délégués et les membres du Conseil d'administration et, à l'exception d'éventuelles modifications mineures ne nécessitant pas l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société, les dispositions pertinentes de la politique de rémunération selon le type de mandat concerné, s'appliqueront également aux mandataires sociaux de la Société nouvellement nommés ou renouvelés au cours de l'exercice. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, afin de préserver l'intérêt social et garantir la pérennité de la Société, le Conseil d'administration de la Société se réserve la faculté de déroger temporairement à la politique de rémunération. Cette dérogation serait adoptée par le Conseil d'administration après avis du Comité des nominations et rémunérations et s'appliquerait aux éléments de rémunération [variables][fixes] prévus pour les dirigeants mandataires sociaux dans la politique de rémunération. La réalisation et/ou le niveau d'atteinte des critères de performance arrêtés au titre d'un exercice écoulé pour les éléments de rémunération variables et/ou en actions attribués aux dirigeants mandataires sociaux sont constatés par le Conseil d'administration de la Société, sur avis du Comité des nominations et des rémunérations. Les méthodes d'évaluations appliquées varient en fonction de la nature des critères arrêtés par le Conseil. Pour les critères quantitatifs, la vérification se fait grâce aux comptes consolidés ou autres documents internes de reporting financier, et pour les critères qualitatifs, la vérification se fait de manière empirique, sur la base, notamment, des contrats signés, autorisations administratives délivrées, validations d'étapes, etc. Principes et critères de la politique de rémunération D'une manière générale, la politique de rémunération mise en place par le Conseil d'administration au sein du Groupe FREY a pour objectif de contribuer : à la réalisation de la stratégie de développement opérationnel et financier ;

à la défense des intérêts de tous les acteurs participants à la stratégie de développement (actionnaires, mandataires, salariés) ; et

à la pérennité à long terme du Groupe. www.frey.fr S'agissant des principes généraux fondateurs de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, le Groupe FREY a bâti un système axé sur : l'ADN et les valeurs entrepreneuriales de FREY ;

des règles stables dans le temps et exigeantes sur les résultats attendus (corrélation entre la performance et la rémunération à court, moyen et long terme) ;

une appréciation globale de la performance, tant sur le plan opérationnel (ex. : obtention d'autorisations administratives) que sur le plan financier (ex. : progression d'un indicateur ou d'un ratio financier), tout en s'assurant de la conformité et des pratiques du Groupe avec l'ensemble des contraintes réglementaires applicables ;

une partie de la part variable de la rémunération des dirigeants tenant compte de l'atteinte d'objectifs collectifs applicables à tous les collaborateurs du Groupe ;

une motivation permettant un alignement sur les intérêts du Groupe et de ses actionnaires, garantissant une offre compétitive des rémunérations en adéquation avec les différents marchés sur lesquelles le Groupe opère, tout en évitant les potentiels conflits d'intérêts qui pourraient conduire à une prise de risques inconsidérés en vue d'un gain à court terme. En conclusion, cette politique de rémunération des mandataires sociaux a notamment pour objectif : d'attirer, développer et motiver les compétences rares et les meilleurs talents ;

d'encourager une performance supérieure ; et

d'aligner les niveaux de rémunération avec les résultats de la Société. 1.6.3.2.2 Dispositions spécifiques à chaque mandataire social Politique de rémunération applicable aux administrateurs CRITÈRES DE RÉPARTITION DE LA SOMME FIXE ANNUELLE ALLOUÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AUX ADMINISTRATEURS Lors d'une réunion en date du 6 mars 2020, et sur avis du Comité des nominations et des rémunérations réuni le 3 mars 2020, le Conseil d'administration a reconduit sa politique en matière de rémunération annuelle fixe des membres du Conseil d'administration, à savoir : de proposer à l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, l'attribution d'une rémunération annuelle fixe pour un montant global de 200 000 € ; que l'allocation de cette rémunération annuelle fixe serait réalisée de la manière suivante pour les administrateurs présents physiquement ou par voie de visioconférence : 1 000 € bruts par réunion du Conseil d'administration et du Comité d'audit,

500 € bruts par réunion du Comité d'investissement,

250 € bruts par réunion du Comité des nominations et des rémunérations,

plafond individuel annuel de 15 000 € bruts. Une somme supplémentaire annuelle de 10 000 € bruts pour les administrateurs indépendants personne physique, à condition qu'ils justifient d'une présence effective à au moins deux tiers (2/3) des réunions du Conseil d'administration et des comités dont ils sont membres, organisés sur l'exercice concerné. RAPPORT DE GESTION Gouvernement d'entreprise Pour les censeurs, une rémunération prélevée sur le montant de l'enveloppe annuelle allouée par l'Assemblée générale au Conseil 1 d'administration selon les montants et modalités suivants : • 500 € bruts par réunion du Conseil d'administration ; des Comités d'investissement, et d'audit ; • 250 € bruts par réunion du Comité des nominations et des rémunérations. Le Conseil d'administration, sur avis du CNR a souhaité apporter une précision afin de déterminer cette rémunération complémentaire en cas de départ, ou d'arrivée, d'un administrateur en cours d'exercice (règle du prorata temporis) : quelle que soit la date d'arrivée ou de départ, et si l'administrateur justifie d'une présence de plus de 2/3 des Conseils et comités dans lesquels il est nommé, il bénéficiera d'une rémunération complémentaire de 10 000 € proratée sur le nombre de mois de présence, sachant que tout mois commencé sera considéré comme un mois complet. RÉMUNÉRATIONS EXCEPTIONNELLES Par ailleurs, conformément à l'article L. 225-46 du Code de commerce, le Conseil d'administration se réserve la faculté d'allouer des rémunérations exceptionnelles aux membres non exécutifs du Conseil d'administration pour des missions ou mandats spécifiques. Ces rémunérations exceptionnelles seraient alors également soumises à la procédure des conventions réglementées. Politique de rémunération applicable au Président Directeur Général M. Antoine FREY a été renouvelé à son poste de Président Directeur Général de la Société par l'Assemblée générale mixte de la Société du 7 juin 2017 et par le Conseil d'administration du 7 juin 2017 pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Conformément à l'article 14.2 des statuts de la Société, le Président Directeur Général peut être révoqué à tout moment par décision du Conseil d'administration. Lors d'une réunion en date du 6 mars 2020, et sur avis du Comité des nominations et des rémunérations réuni le 3 mars 2020, le Conseil d'administration a arrêté les principes et critères permettant d'établir les éléments composant la rémunération du Président Directeur Général, afin de l'adapter à l'évolution de son activité dans la Société. Cette politique de rémunération reste globalement inchangée par rapport à l'exercice 2019. La structure globale de la rémunération repose sur 3 principaux piliers : une partie fixe, une partie variable court terme soumise des critères de performance et une partie variable long terme soumise également à des critères de performance. D'une manière synthétique, la part à risque de la rémunération totale du Président Directeur Général (Rémunération variable court terme et long terme) représente une composante substantielle de sa structure de rémunération, soit 53 % de sa rémunération totale, alignant plus directement sa rémunération avec la stratégie opérationnelle du Groupe et les intérêts des actionnaires. RÉMUNÉRATION FIXE ANNUELLE Le montant de la partie fixe de la rémunération annuelle a été déterminé en tenant compte du niveau de responsabilité, de l'expérience dans les fonctions de Président Directeur Général et des pratiques de marché. Lors d'une réunion en date du 6 mars 2020, et sur avis du Comité des nominations et des rémunérations réuni le 3 mars 2020, le Conseil d'administration a arrêté la rémunération fixe annuelle du Président Directeur Général à 400 000 € bruts pour l'exercice 2020. DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 - 87 RAPPORT DE GESTION Gouvernement d'entreprise RÉMUNÉRATION VARIABLE COURT TERME Lors d'une réunion en date du 6 mars 2020, et sur avis du Comité des nominations et des rémunérations réuni le 3 mars 2020, le Conseil d'administration a arrêté les principes et critères applicables à la rémunération variable annuelle du Président Directeur Général pour l'exercice 2020. Ces principes sont inchangés par rapport à ceux arrêtés pour l'exercice 2019, néanmoins les critères ont été adaptés pour tenir compte de l'évolution opérationnelle et financière du Groupe. titre d'illustration, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, la partie variable annuelle de la rémunération du Président Directeur Général s'est élevée à 230 087 €. La partie variable annuelle de la rémunération du Président Directeur Général est déterminée en tenant compte de l'atteinte d'objectifs collectifs applicables à tous les collaborateurs du Groupe et dont la définition repose sur : • une répartition en catégories indépendantes les unes des autres ; des critères quantitatifs et qualitatifs ;

des références à des indicateurs économiques significatifs pour l'activité du Groupe. Parmi les critères de performance opérationnels et financiers au titre de l'année 2020, la référence aux éléments suivants (avec une pondération, adaptée en fonction des priorités de l'entreprise, pour atteindre 100 %) a été retenue : des agrégats opérationnels de FREY (sécurisation de LMG, signatures de nouveaux baux, atteinte d'un objectif de taux d'occupation, croissance des revenus locatifs) ;

la croissance de FREY (sécurisations administratives et identification de nouveaux projets, sourcing de projets de promotion en France, cession de projets, acquisition d'actifs ou opération de développement hors France) ;

de projets de promotion en France, cession de projets, acquisition d'actifs ou opération de développement hors France) ; aux performances financière de FREY (croissance de l'ANR de liquidation t par action et du ROC). Les conditions particulières de chacun des objectifs ne sont pas mentionnées dans le présent rapport pour des raisons de confidentialité. La prime variable court terme totale du Président Directeur Général pourra atteindre un montant équivalent à 12 mois de sa rémunération fixe, à objectifs atteints à 100 %. Pour l'exercice 2020, une courbe de progression s'appliquera sur le pourcentage total des objectifs de cette prime. Aucune prime variable ne pourra se déclencher en dessous de 30 % d'atteinte des objectifs. Au-delà du seuil de 30 %, le montant de la prime variable suivra une courbe qui tiendra compte d'une éventuelle surperformance, dans la limite d'un seuil maximal fixé à 150 %. Pour l'année 2020, la courbe de progression est la suivante : Évolution % variable vs % objectif atteint 160 % 140 % bonus 120 % 100 % % de 80 % 60 % % %

0 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 140 % 160 % % de l'objectif Il est précisé que le versement des éléments de rémunération variable annuel au Président Directeur Général est conditionné à son approbation par une Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la Société. RÉMUNÉRATION VARIABLE LONG TERME Afin d'aligner la rémunération variable long terme du Président Directeur Général sur celle des Directeurs Généraux Délégués et, compte tenu de l'impossibilité d'attribuer des actions gratuites au Président Directeur Général, le Conseil d'administration lors d'une réunion en date du 6 mars 2020, et sur avis du Comité des nominations et des rémunérations réuni le 3 mars 2020, suspendu sa décision au 2 avril 2020 de reconduire les principes et critères arrêtés pour l'exercice 2019, sous réserve de l'ajustement de certains critères de performance, permettant d'établir les éléments composant une rémunération variable long terme pour le Président Directeur Général. Cette rémunération variable long terme s'articulera autour de 4 modalités : • une période d'acquisition/d'évaluation des critères de performance de 2 ans ; une acquisition conditionnée à la réalisation de 2 critères de performance (croissance de l'ANR Triple Net par action et du ROC) ;

un versement de la rémunération à l'issue d'un délai de 2 ans (équivalente à la période de conservation obligatoire prévue pour les attributions gratuites d'actions) ; et

la présence du Président Directeur Général à la date d'acquisition (sauf décision contraire du Conseil d'administration, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, et hors cas d'invalidité, de décès et de départ en retraite). La prime variable long terme totale du Président Directeur Général pourra atteindre un montant équivalent à 8 mois de sa rémunération fixe 2019, si les critères de performance sont atteints à 100 %. titre d'exemple, la prime variable long terme déterminée en 2020 aura une période d'acquisition jusqu'en 2022 et, sous réserve (i) de la présence du Président Directeur Général et (ii) de la réalisation des critères de performance calculés sur la base des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2021 par rapport aux comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2019, sera versée en 2024. AVANTAGES EN NATURE Le Président Directeur Général bénéficie, en raison des obligations découlant pour lui de sa qualité de représentant de la Société, des avantages en nature suivants : un véhicule de fonction ; (ii)un droit d'utilisation annuel de 10 heures de vol sur un avion acquis en copropriété par la société FREY, tout dépassement de ce montant d'heures de vol étant soit reporté sur le nombre d'heures utilisables au titre de l'exercice suivant, soit personnellement pris en charge par le Président Directeur Général. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, il est précisé que le montant des avantages en nature attribués au Président Directeur Général s'est élevé à 30 660 €. Il est également précisé, d'une part, que l'attribution de ces droits donne lieu à la constatation d'un avantage en nature soumis à impôt et charges sociales selon le barème Urssaf, et, d'autre part, que le montant forfaitaire d'une heure de vol est valorisé à 1 425 € pour l'année 2020. Lors d'une réunion en date du 6 mars 2020, et sur avis du Comité des nominations et des rémunérations réuni le 3 mars 2020, le Conseil d'administration a décidé de proposer au titre 88 - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 www.frey.fr de l'exercice 2020, de renouveler l'attribution de ces avantages en nature pour un montant de 35 892 € prenant en compte l'utilisation du véhicule de fonction et du droit d'utilisation annuel d'heures de vol. JETONS DE PRÉSENCE Le Président Directeur Général pourra se voir attribuer une rémunération annuelle fixe au titre de son mandat de Président du Conseil d'administration, selon les critères de répartition arrêtés par le Conseil d'administration dans le cadre de la politique de rémunération applicable aux administrateurs pour l'exercice 2020. titre d'illustration, il est précisé que le Président Directeur Général s'est vu attribuer des jetons de présence pour un montant de 10 500 € au titre de l'exercice 2019. AUTRES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS Aucune rémunération exceptionnelle/Aucune rémunération en actions/Aucune indemnité de cessation des fonctions/Aucune indemnité de non-concurrence/Aucun régime de retraite supplémentaire n'est prévu au bénéfice du Président Directeur Général au titre de la politique de rémunération. Politique de rémunération applicable aux Directeurs Généraux Délégués titre liminaire, nous vous précisons que MM. François VUILLET- PETITE, Pascal BARBONI et Sébastien EYMARD, Directeurs Généraux Délégués, sont tous titulaires d'un contrat de travail au sein de la Société, au titre duquel les éléments fixes, variables et exceptionnels de leur rémunération leur sont, le cas échéant, versés, et les avantages en nature dont ils bénéficient leur sont attribués. Les Directeurs Généraux Délégués ont été renouvelés à leur poste par le Conseil d'administration de la Société en date du 7 juin 2017 pour un mandat d'une durée de 3 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Conformément l'article 14.4 des statuts de la Société, les Directeur Généraux Délégués peuvent être révoqués à tout moment par décision du Conseil d'administration. Lors d'une réunion en date du 6 mars 2020, et sur avis du Comité des nominations et des rémunérations réuni le 3 mars 2020, le Conseil d'administration a arrêté les éléments composant la rémunération des Directeurs Généraux Délégués. Pour l'exercice 2020, cette politique de rémunération est globalement inchangée par rapport à l'exercice 2019. La structure globale de la rémunération des Directeurs Généraux Délégués repose sur 3 principaux piliers : une partie fixe, une partie variable court terme soumise à des critères de performance et un mécanisme d'intéressement long terme soumis également à des critères de performance. RÉMUNÉRATION FIXE Les critères permettant d'établir le niveau de la rémunération fixe de chaque Directeur Général Délégué sont déterminés en considération de l'intérêt général de la Société, et résultent de la prise en compte du niveau et de la difficulté des responsabilités attachés à chaque mandat social concerné, de l'expérience et l'ancienneté de leur titulaire, de la pratique en matière de rémunération dans les sociétés exerçant des activités comparables. Sur la base de ces critères, les rémunérations fixes versées à François VUILLET-PETITE, Pascal BARBONI et Sébastien EYMARD, au titre de leur contrat de travail au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, se sont élevées respectivement à 180 000, 200 000 et 200 000 € brutes. RAPPORT DE GESTION Gouvernement d'entreprise Lors d'une réunion en date du 6 mars 2020, et sur avis du Comité des nominations et des rémunérations réuni le 3 mars 2020, le Conseil d'administration a décidé d'augmenter la rémunération 1 fixe annuelle de MM. Pascal BARBONI et Sébastien EYMARD à 230 000 € bruts et de reconduire la rémunération fixe annuelle de M. François VUILLET-PETITE de 180 000 € bruts. RÉMUNÉRATION VARIABLE Lors d'une réunion en date du 6 mars 2020, et sur avis du Comité des nominations et des rémunérations réuni le 3 mars 2020, le Conseil d'administration a arrêté les principes et critères applicables à la rémunération variable annuelle des Directeurs Généraux Délégués pour l'exercice 2020. Ces principes sont globalement inchangés par rapport à ceux arrêtés pour l'exercice 2019, néanmoins les critères ont été adaptés pour tenir compte de l'évolution opérationnelle et financière du Groupe. titre d'illustration, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, la partie variable de la rémunération de M. François VUILLET- PETITE s'est élevée à 115 732 €, celle de M. Pascal BARBONI à 170 739 € et celle de M. Sébastien EYMARD à 175 739, y compris intéressement, au titre de leur contrat de travail. Chaque Directeur Général Délégué est éligible à une part de rémunération variable, dont la détermination est fonction de l'atteinte : • d'objectifs collectifs, applicables à tous les collaborateurs du Groupe bénéficiant d'une rémunération variable, répartis en catégories indépendantes les unes des autres, reposant sur des critères quantitatifs et qualitatifs, et déterminés par référence à des indicateurs économiques significatifs pour l'activité de la Société ; et d'objectifs individuels, répartis en catégories indépendantes les unes des autres, reposant sur des critères quantitatifs et qualitatifs, en partie déterminés aux termes de l'entretien annuel avec le Président Directeur Général au titre de l'exercice précédent. La prime variable totale pour M. François VUILLET-PETITE pourra atteindre un montant équivalent à 8 mois de sa rémunération fixe et celle de MM. Pascal BARBONI et Sébastien EYMARD un montant équivalent à 12 mois de leur rémunération fixe, à objectifs atteints à 100 %, dont : 40 % du montant équivalent à 8 ou 12 mois de rémunération fixe au titre d'objectifs collectifs identiques à ceux attribués au Président Directeur Général (§1.2.2 ci-dessus) ;

ci-dessus) ; 60 % du montant équivalent à 8 ou 12 mois de rémunération fixe au titre d'objectifs individuels établis précisément par le Conseil d'administration du 6 mars 2020 sur avis des Comités des nominations et des rémunérations du 3 mars 2020, et corrélés au succès d'opérations clefs pour la Société, dont les conditions particulières de chacun des objectifs ne sont pas mentionnées dans le présent rapport afin de préserver la confidentialité des opérations concernées. Pour l'exercice 2020, une courbe de progression s'appliquera sur le pourcentage total des objectifs de cette prime. Aucune prime variable ne pourra se déclencher en dessous de 30 % d'atteinte des objectifs. Au-delà du seuil de 30 %, le montant de la prime variable suivra une courbe qui tiendra compte d'une éventuelle surperformance, dans la limite d'un seuil maximal fixé à 150 %. DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 - 89 RAPPORT DE GESTION Gouvernement d'entreprise La courbe de progression pour l'exercice 2020, identique à celle de 2019, est la suivante : Évolution % variable vs % objectif atteint 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 140 % 160 % % de l'objectif Il est précisé que le versement des éléments de rémunération variable annuel à chaque Directeur Général Délégué est conditionné à son approbation par une Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la Société. AVANTAGES EN NATURE Chaque Directeur Général Délégué bénéficie au titre de son contrat de travail d'un véhicule de fonction. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, il est précisé que le montant des avantages en nature attribués à MM. François VUILLET-PETITE, Pascal BARBONI et Sébastien EYMARD au titre de leur contrat de travail s'est élevé, respectivement à 8 640 €, 8 340 € et 6 560 €. Il est également précisé que l'attribution de ces droits donne lieu à la constatation d'un avantage en nature soumis à impôt et charges sociales selon le barème Urssaf. Lors d'une réunion en date du 6 mars 2020, et sur avis du Comité des nominations et des rémunérations réuni le 3 mars 2020, le Conseil d'administration a décidé au titre de l'exercice 2020, de reconduire l'attribution de ces avantages en nature pour François VUILLET-PETITE, Pascal BARBONI et Sébastien EYMARD respectivement à 6 564 €, 5 388 € et 4 104 € prenant en considération la révision du mode de calcul de cet avantage en nature de leur véhicule de fonction. ATTRIBUTIONS GRATUITES D'ACTIONS DE PERFORMANCE Lors d'une réunion en date du 6 mars 2020, et sur avis du Comité des nominations et des rémunérations réuni le 3 mars 2020, le Conseil d'administration a décidé de reporter sa décision après un nouveau Comité des nominations et des rémunérations en avril 2020 en attendant une étude comparative en collaboration avec le cabinet WILLIS TOWERS WATSON sur l'octroi d'actions gratuites chez d'autres foncières ou sociétés cotées similaire au Groupe FREY afin de s'assurer que cette attribution, notamment aux Directeurs Généraux, soit conforme ou non aux standards. Il est rappelé que MM. François VUILLET-PETITE, Pascal BARBONI et Sébastien EYMARD se sont vu attribuer des actions gratuites au titre de leur mandat de Directeur Général Délégué au cours de l'exercice 2019 (se référer à la section 6.3.1.8 « Actions Gratuites » du présent rapport). AUTRES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS Aucune rémunération exceptionnelle/Aucune indemnité de cessation des fonctions/Aucune indemnité de non-concurrence/ Aucun régime de retraite supplémentaire n'est prévu au bénéfice des Directeurs Généraux Délégués au titre de la politique de rémunération. 1.6.4 PROJET DE RÉSOLUTION SOUMIS AU VOTE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 225-37-2 DU CODE DE COMMERCE Approbation de la politique de rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux de la Société L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance de la section 6.3.3 « Politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2020 » du rapport de gestion du Conseil d'administration, et conformément l'article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux de la Société, tels que détaillée dans ce rapport. 1.6.5 ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE la connaissance de la Société, et conformément à l'article L. 225-37-5 du Code de commerce, aucun élément ne semble susceptible d'avoir une incidence en cas d'offre publique ayant pour cible la société FREY, étant cependant précisé que : la structure du capital social est présentée au paragraphe 5.1 ci-dessus ;

ci-dessus ; il n'existe pas de titres comportant des droits de contrôle spéciaux ;

à la connaissance de la Société, il n'existe pas d'accord entre actionnaires pouvant entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote ou des clauses comportant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition des actions de la Société applicables en cas d'offre publique, à l'exception de l'option d'achat offerte pari passu aux sociétés Prédica et Foncière AG Real Estate en cas de changement de contrôle de Firmament Participations, tel que défini aux termes du pacte d'actionnaires (cf. paragraphe 5.3 « Principaux actionnaires » du présent rapport) ; • s'agissant des pouvoirs du Conseil d'administration, concernant en particulier l'émission ou le rachat d'actions, la liste des délégations et autorisations financières en vigueur figure en Annexe 2 du présent rapport. 90 - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 www.frey.fr La Sté Frey SA a publié ce contenu, le 20 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

