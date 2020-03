FREY : Resultats annuels 2019 (présentation) 0 09/03/2020 | 19:14 Envoyer par e-mail :

RÉSULTATS2019ANNUELS Aver2ssement Ce?e présentaEon a été préparée uniquement à Etre informaEf, comme complément des informaEons rendues publiques par ailleurs par FREY, auxquelles les lecteurs sont invités à se référer. Elle ne consEtue pas et ne doit pas être interprétée comme une sollicitaEon, une recommandaEon ou une offre d'achat, de vente, d'échange, ou de souscripEon de Etres ou d'instruments financiers de FREY. La distribuEon du présent document peut être limitée dans certains pays par la législaEon ou la réglementaEon. Les personnes entrant par conséquent en possession de ce?e présentaEon sont tenues de s'informer et de respecter ces restricEons. Dans les limites autorisées par la loi applicable, FREY décline toute responsabilité ou tout engagement quant à la violaEon d'une quelconque de ces restricEons par quelque personne que ce soit. RÉSULTATS FINANCIERS 2018 2 SOMMAIRE 1. Contexte 2. Mise en œuvre de la stratégie de développement 3. Faits marquants 2019 4. Performance financière 5. PerspecEves 3 Contexte1 4 Rebond des performances du commerce physique en France MALGRÉ UN CONTEXTE SOCIAL TENDU (grèves, « gilets jaunes ») Evolu2on de la fréquenta2on Evolu2on du CA des commerçants +0,3% +0,7% -0,4% -1,2% -1,5% -1,8% -1,2% -1,7% 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Données France - 12 mois glissants à fin décembre pour chaque année - CNCC RÉSULTATS FINANCIERS 2018 5 Commerce on-line et physique : la convergence con2nue 103,4 Mds€ +11,6% de CA 1,7 milliard de commandes / +15,7% Seuls 45% du CA concernent des biens physiques Plus de 50% des achats sur internet sont réalisés par des distributeurs physiques et 50% sont re2rés en magasin (click & collect) 10% du commerce de détail Fevad - Bilan du e-commerce 2019 en France Effet Halo sur le CA réalisé on-line du maillage des réseaux de magasins physiques Ouverture de magasins par les pure players RÉSULTATS FINANCIERS 2018 6 Vers la fin du « Retail Bashing » 6,1 Mds€ inves2s (1) en France en 2019 (+38,6% sur un an) 10% 47% 30% 66% 53% 79% 31% 52% 11% 37% 11% 22% 18% 23% 10% 2009 2012 2015 2018 2019 Retail Parks Centres commerciaux High Street 600 M€ pour les retail parks en 2019 Ralen2ssement lié à une inadéqua2on entre offre et demande Appétence ciblée des ins2tu2onnels pour des retail parks de nouvelle généraEon FREY = 27% du marché des transacEons 2019 (2) (1) UP! Real-Estate - Le marché français de l'invesVssement en Immobilier de commerces 2019. 7 RÉSULTATS FINANCIERS 2018 (2) 161 M€ de cessions réalisées en 2019 par Frey (montant à 100%). Une2stratégie de développement performante 8 2019 illustre parfaitement notre stratégie 3 PRIORITÉS, 1 DISCIPLINE SOCLE TRANSFORMER INTERNATIONALISER 3 VALORISER 2 1 LES ENTRÉES DE VILLE NOTRE MODÈLE NOTRE SAVOIR-FAIRE COMMERCIALES AVEC PAR DÉVELOPPEMENT SUR DES PROJETS SHOPPING PROMENADE ET ACQUISITION URBAINS MIXTES 2 livrés, 2 en travaux, 3 en pipeline 2 opéra7ons majeures signées 7 projets lauréats & sous exclusivité (260 000 m2) 2 projets en finale (76 000 m2) RESPECTER UNE DISCIPLINE FINANCIÈRE RIGOUREUSE Faire monter en qualité le patrimoine (161 M€ d'arbitrages) Conserver un mode de financement offrant des marges de manœuvre importantes pour pouvoir saisir les opportunités de marché (305 M€ de levées de fonds) 9 Notre concept de centre commercial de plein air est parfaitement adapté aux nouvelles aspira2ons OFFRIR TOUJOURS + AUX VISITEURS AUX COLLECTIVITÉS AUX ENSEIGNES ET POUR MOINS CHER PRATIQUES

EXPÉRIENCIELS

AUTHENTIQUES

CONVIVIAUX + URBAINS

ACCEPTABLES

ÉCONOMIQUE & PERFORMANT UN LIEU DE COMMERCE, DE LOISIRS & DE CONVIVIALITÉ RÉSULTATS FINANCIERS 2018 10 Une force d'aorac2on pour de nouvelles enseignes UN RENOUVELLEMENT DE LA BASE LOCATIVE 28 x nouvelles enseignes sur 127 signées en 2019 Frey une nouvelle fois élu « bailleur préféré des enseignes » RÉSULTATS FINANCIERS 2018 11 Une surperformance opéra2onnelle renouvelée en France Fréquenta2on (1) : CA des locataires (1) : Revenus loca2fs nets à p.c. (2) : Taux d'effort (3) : Taux d'occupa2on (4) : 2018 +1,4% +1,2% Non communiqué 8,4% 96,7% 2019 +3,1% CNCC : +0,3% +5,0% CNCC : +0,7% +4,3% 8,0% 97,1% +40 bp vs 2018 (1) Périmètre France. Sites équipés de foo_all pour la fréquentaVon en France, et chiffre d'affaires déclarés par les enseignes. (2) Les revenus locaVfs nets correspondent aux loyers nets de charges et taxe foncière non refacturable sur le patrimoine économique, i.e. prenant en compte les quotes-parts de détenVon. 12 RÉSULTATS FINANCIERS 2018 (3) Loyers annualisés TTC chargés / CA TTC 12 mois sur le périmètre France. (4) Basé sur le taux de vacance EPRA sur le patrimoine économique en exploitaVon. Le 1er Shopping Promenade à Amiens confirme l'adéqua2on avec sa zone de chalandise 5,3 millions +10 % +6,8 % 98,2% de visiteurs en 2019 fréquenta2on CA des commerçants taux d'occupa2on RÉSULTATS FINANCIERS 2018 13 Faits marquants3 2019 14 Le 2ème Shopping Promenade en Arles confirme le succès du modèle 37 bouEques - 9 restaurants 1 immense aire de jeux 700 arbres plantés 2 500 €/m2 rendement TTC enseigne (1) 9,3% taux d'effort (1) 91% taux d'occupaEon 240 emplois créés sur le site RÉSULTATS 15 (1) Taux d'effort et rendement annualisés sur la base des performances du 4ème trimestre 2019. Woodshop, une applica2on concrète du savoir-faire de Frey pour retourner un ac2f 54% => 99,1% + 15 M€ taux d'occupaEon créaEon de valeur/acquisiEon 33.000 m² 37 bouEques + 1 pôle restauraEon commerce/loisirs au printemps 2020 FINANCIERS 2018 16 2 Shopping Promenade ouvriront fin 2020 sur des zones commerciales majeures 98.000 m²* 16,4 M€ 210 M€* ≈ 83% GLA totale loyer potenEel annualisé invesEssements taux de précom. fin 2019 RÉSULTATS FINANCIERS 2018 17 * Données hors les 12.000 m2 de surfaces dédiées à la promoVon. Un 1er Shopping Promenade en Espagne à Lleida NOUVEAU PROJET DE DÉVELOPPEMENT UN PARTENARIAT FREY (70%) / EUROFUND (30%) 56.000 m² commerce/loisirs 1 mix d'enseignes locales et internaEonales 1 hyper 1 cinéma mulEplexe 120 M€ d'invesEssement 7,25% rendement prévisionnel 2020 lancement des travaux - 2023 ouverture prévisionnelle RÉSULTATS FINANCIERS 2018 18 Algarve Shopping : un ac2f dominant et à fort poten2el REVAMPING SHOPPING PROMENADE ET PROJET D'EXTENSION (9.000 m²) EN PARTENARIAT LONG TERME AVEC BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE (30%) 60.000 m² commerce/loisirs 133 enseignes 7,5 millions visiteurs en 2019 14,3 M€ revenu locaEf annuel 100% taux d'occupaEon Ouvert en 2001 FINANCIERS 2018 19 2 succès mixed-use signés Renaissance / Palais du Commerce - Rennes (18.000 m²) 5.000 m² de commerces 7 cafés et restaurants 4.200 m² de bureaux & co-working1 hôtel de 105 chambres 1 école de formaEon Cuisine et hôtellerie 80 M€ d'invesEssement 2025 ouverture prévisionnelle RÉSULTATS FINANCIERS 2018 20 2 succès mixed-use signés Nouvel R - Paris 13 94.000 m² de surface totale 20.000 m² de commerces, food market et loisirs Programme développé dans le cadre d'un groupement : FREY, AG REAL ESTATE, ICADE, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, NEXITY 2024 ouverture prévisionnelle RÉSULTATS FINANCIERS 2018 21 Une poli2que d'arbitrages constante POUR ASSURER UNE MONTÉE EN GAMME ET EN TAILLE DU PATRIMOINE 161 M€ Des acEfs de qualité recherchés Des profils variés d'invesEsseurs (privés, arbitrages réalisés en 2019 (1) spécialisés Retail, SCPI/OPCI) La Francheville à Charleville Mézières (16 000 m2) Z'Aisne à Saint-QuenVn (10 000 m2) 22 (1) A 100% (FREY et Frey Retail Fund), soit 81 M€ en quote-part Frey, cessions réalisées en moyenne au-dessus de la dernière valeur d'experVse. Performance4financière 23 Une montée en puissance con2nue de la foncière (1) 398.000 surface +9% (m2) loyers bruts 54,2 M€ +27% annualisés taux d'occupa2on 97,7% +100 bp (EPRA) valorisa2on HD 902,2 M€ +23% 78% 22% 70% 29% 97,1% 99,0% 73% 27% (1) EvoluVon vs 2018, sur le patrimoine économique locaVf qui comprend les acVfs en exploitaVon détenus par FREY à 100%, ainsi que les acVfs en exploitaVon 24 co-détenus à hauteur de leur quote-part. RÉSULTATS FINANCIERS 2018 Un modèle opéra2onnel performant Revenus loca2fs bruts (M€) Résultat opéra2onnel courant (M€) 43,6 23,7 32,8 29,0 17,0 18,3 12,6 12,5 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Forte croissance des revenus loca2fs, avec les livraisons, l'amélioraEon du taux d'occupaEon et le développement internaEonal Bonne maîtrise des charges de structure dans un contexte de développement acEf RÉSULTATS FINANCIERS 2018 25 Frey dépasse 1,1 milliard d'euros de patrimoine Valeur du patrimoine économique(1) (en M€) 1.128 870 687902 546 730 481 593 2016 2017 2018 2019 dont valeur du patrimoine économique en exploitaVon Var JV des IDP 2019 +50,1 M€ Patrimoine en exploitaEon AcquisiEons & Développement 3,1 M€

La Sté Frey SA a publié ce contenu, le 09 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le09 mars 2020 18:13:01 UTC. Document originalhttps://frey.fr/wp-content/uploads/2020/03/FREY_Resultats_annuels-2019.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/BF82DB73C6923673D0BEA816A61877A71A09D229

