04/12/2019 | 11:55

Un avis publié hier par l'AMF relaie la déclaration selon laquelle le 2 décembre, Firmament Participations, holding contrôlé par Antoine Frey et sa famille, avait franchi en baisse les seuils de 30% du capital et des droits de vote de Frey.



A cette date, et après une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, Firmament Participations détenait 28,01% des parts et des voix.







