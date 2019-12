Frey : augmentation de capital d'environ 161,5 ME

02/12/2019 | 17:23

Frey annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription de ses actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, d'environ 161,5 millions d'euros.



' Les fonds provenant de l'Augmentation de Capital permettront à la Société de renforcer sa structure financière et actionnariale, notamment en vue du lancement de plusieurs projets sécurisés du portefeuille du développement qui est composé de 4 projets totalisant 189 000 m2 pour un montant total d'investissement de 378 ME dont 342 ME sont à vocation patrimoniale ' indique la direction.



Antoine Frey, Président Directeur Général, déclare : ' Je remercie une nouvelle fois nos actionnaires, fidèles ou nouveaux, pour leur confiance dans notre stratégie de croissance en France et à l'international.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.