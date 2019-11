Frey : lancement d'une augmentation de capital

13/11/2019 | 10:13

Le groupe Frey annonce ce mercredi le lancement d'une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant d'environ 161,5 millions d'euros.



Ces fonds doivent permettre au groupe 'de renforcer sa structure financière et actionnariale, notamment en vue du lancement de plusieurs projets sécurisés du portefeuille du développement qui est composé de 4 projets totalisant 189 000 m² pour un montant total d'investissement de 378 ME dont 342 ME sont à vocation patrimoniale'.



Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des nouvelles actions sont prévus pour le 4 décembre.



