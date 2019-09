Frey : mise en place d'un crédit syndiqué

03/09/2019 | 09:54

Frey annonce avoir mis en place fin juillet un crédit syndiqué d'un montant de 100 millions d'euros d'une durée initiale de six ans, avec deux options d'extension d'une année supplémentaire (notamment soumises à l'accord préalable des prêteurs).



'Cette ligne de crédit, signée à des conditions financières favorables, vise à participer au financement des projets en portefeuille en cours de développement et des opérations de croissance externe, en France et à l'international', explique la foncière.



Pour mémoire, elle a notamment annoncé durant l'été, le développement d'un centre commercial de 56.000 m² à Lleida, en Espagne, en partenariat avec Eurofund Group et l'acquisition d'un ensemble commercial de 60.000 m² à Albufeira, au Portugal.



