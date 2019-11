Frey : signe un partenariat avec BNP Paribas REIM pour son ensemble commercial de plein air situé au Portugal

une offre shopping loisirs attractive proposant sur 60 000 m² de nombreuses enseignes locales et internationales dont l'ensemble des marques du groupe Inditex (Zara, Pull & Bear, Berksha…), Fnac, C&A, H&M, JD Sport, Radio Popular, Worten, un supermarché Continente, une vingtaine de restaurants, un cinéma et 3 000 places de stationnement ;

A cette occasion, Antoine FREY, Président directeur général, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir BNP Paribas Diversipierre dans l'un de nos plus grands actifs de la Péninsule Ibérique. Acquis en juillet dernier, cet actif de grande qualité allie un rendement récurrent élevé et un potentiel important de création de valeur par sa rénovation et son extension. Ce partenariat témoigne ainsi la confiance d'un grand investisseur institutionnel dans le Retail de plein air et dans notre modèle de foncière de développement qui fait de Frey un leader reconnu dans cette classe d'actifs ».

un revenu locatif annuel net de 14,3 millions d'euros, un taux d'occupation de 99,8% et un flux de plus de 7,5 millions de visiteurs chaque année ;

une implantation dans la 2ème région portugaise par son dynamisme. L'Algarve affiche d'excellentes performances : une croissance démographique très supérieure à la moyenne nationale (+32% contre +7% sur la période 1991/2011) et un taux de chômage bas (7% contre 8,2% au niveau national) ;

une zone de chalandise exceptionnelle de 280 000 habitants à moins de 20 minutes (hors nuitées hôtelières qui peuvent porter la zone de chalandise à plus de 800 000 habitants en période estivale) centrée sur Albufeira, la nouvelle station balnéaire phare d'Algarve, située à 40 km de l'aéroport de Faro (8,7 millions de voyageurs par an) ;

Ouvert en 2001 et étendu en 2004, Frey prévoit d'y réaliser un programme de rénovation et d'y insuffler l'esprit et l'esthétique de ses Shopping Promenade. Le site recèle également un potentiel d'extension de 9 000 m² GLA permettant d'amplifier le travail de création de valeur et de renforcer le caractère dominant du site.

A propos de la foncière Frey

Aménageur, développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans les grandes opérations de renouvellement urbain ainsi que dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air. Ses Shopping Promenade®, lieux de commerces à ciel ouvert, proposent une offre complète mêlant shopping et loisirs, pour créer une « expérience augmentée » pour toute la famille. Par son expertise unique, Frey est devenu un leader français reconnu sur cette classe d'actifs résiliente, au marché profond (création, extension, rénovation) et en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivités. Autre pilier structurant du savoir-faire de FREY : les grands projets urbains mixtes, qu'elle développe en s'appuyant sur sa filiale dédiée CITIZERS.

La foncière Frey est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.

CONTACTS

Mathieu Mollière - Directeur de la Communication, du Marketing et de l'Innovation

Agnès Villeret - Relations investisseurs et presse financière - KOMODO - agnes.villeret@agence-komodo.com- Tél. : 06 83 28 04 15

A propos de BNP Paribas Real Estate Investment Management

BNP Paribas Real Estate est l'un des principaux prestataires de services immobiliers en Europe. BNP Paribas Real Estate Investment Management est la ligne de métier dédiée aux activités d'Investment Management.

En 2018, cette ligne de métier a enregistré une levée de fonds de 3,8 milliards d'euros, dont 1,6 milliard d'euros de « new cash » et 2,2 milliards d'euros de mandats et « separate accounts ». En fin d'année, BNP Paribas Real Estate Investment Management gérait 28,7 milliards d'euros d'actifs en Europe. En 2018, un volume de transactions de 4,5 milliards d'euros a été enregistré (investissements et arbitrages).

BNP Paribas Real Estate Investment Management offre une gamme de fonds immobiliers et de solutions d'investissement sur-mesure répondant aux besoins d'investisseurs internationaux via des mandats et véhicules gérés en Europe avec une présence locale dans huit pays (Belgique, France, Italie, Luxembourg, Espagne, Pays-Bas, et Royaume-Uni) investissant dans différents types d'actifs : bureaux, retail, logistique, hôtels et résidentiel. BNP Paribas Real Estate Investment Management regroupe plus de 350 collaborateurs offrant des solutions à plus de 100 000 clients en Europe et Asie.

BNP Paribas REIM est la ligne de métier dédiée aux activités d'Investment Management au sein de BNP Paribas Real Estate, qui se compose d'entités réglementées dans les pays suivants : France : BNP Paribas Real Estate Investment Management

