Bezannes, le 27 septembre 2018 - 8h00

FREY CONFIRME LA SURPERFORMANCE

DE SES CENTRES COMMERCIAUX DE PLEIN AIR

Chiffre d'affaires des enseignes : + 3,3% (+290 pb par rapport au marché français1)

Fréquentation : + 3,1% (+430 pb par rapport au marché français1)

Taux d'occupation EPRA2 : 95,8%

Croissance des loyers annualisés en « like-for-like »3 : +2,2%

Les qualités intrinsèques des centres commerciaux de plein air de FREY - des lieux attractifs et animés pour les consommateurs et un taux d'effort ultra-compétitif pour les enseignes - permettent une nouvelle fois à la foncière d'enregistrer des performances opérationnelles de très grande facture qui surperforment très nettement celles des centres commerciaux enregistrées au niveau national.

Au 30 juin 2018 et sur 12 mois glissants, FREY voit ainsi le chiffre d'affaires des enseignes de son parc immobilier progresser de 3,3% (contre une progression de 0,4% pour le chiffre d'affaires du commerce spécialisé en France1). De même, alors que la fréquentation des centres commerciaux enregistre pour la France un recul de 1,2% sur la même période1, FREY enregistre une hausse de 3,1 % des flux sur ses actifs.

Autres indicateurs soulignant la solidité du modèle déployé par le Groupe et la performance de son patrimoine économique : un taux d'occupation EPRA2 de 95,8% au 30 juin 2018 en amélioration de 130 points de base sur 6 mois, ainsi qu'une croissance des loyers annualisés en « like for like » de 2,2% sur la même période (et de +22% en tenant comptes des effets de périmètre).

Pour Antoine FREY, PDG de FREY, « l'excellente performance de nos actifs et, au travers d'elle, le plébiscite reçu de la part des consommateurs et des enseignes, positionnent FREY plus que jamais comme l'un des principaux acteurs de la transformation du commerce en France. »

FREY offre ainsi aux enseignes une équation propice à leur transformation omnicanale au sein de ses Shopping Promenade® :

- un magasin « flagship » collant aux nouvelles aspirations de leurs clients (un cadre magnifié et une expérience augmentée) et permettant d'exprimer le positionnement différentié de la marque,

- des conditions logistiques idéales pour accompagner leur stratégie omnicanale (une localisation et une accessibilité optimales du site, ainsi qu'une taille importante de magasin permettant également de stocker et de gérer la livraison du dernier kilomètre).

Shopping Promenade Cœur Picardie - Amiens

1 Source CNCC (Conseil National des Centres commerciaux) pour les données de référence du marché français. Périmètre France et évolutions sur 12 mois glissants au 30 juin 2018. Données Frey calculées sur 12 mois glissants sur le patrimoine détenu à 100% en France.

2 Taux d'occupation EPRA calculé sur les actifs livrés depuis plus d'un an et hors restructuration stratégique. Le taux était de 94,5% au 31 décembre 2017.

3 Croissance des loyers annualisés du patrimoine économique entre le 31 décembre 2017 et le 30 juin 2018 hors variation de périmètre (acquisitions, cessions et livraisons). Pour rappel, la croissance des loyers facturés à périmètre constant du patrimoine détenu à 100% est quant à elle ressortie à +5,9% entre le 30 juin 2017 et le 30 juin 2018, comme indiqué dans le communiqué du 20 septembre 2018.

A propos de la foncière FREY

FREY est une foncière spécialisée dans les grandes opérations de renouvellement urbain ainsi que dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air. Ses Shopping Promenade® proposent une offre complète mêlant shopping et loisirs, pour créer une « expérience augmentée » pour toute la famille. Par son expertise unique, FREY est devenu un leader français reconnu sur cette classe d'actifs résiliente, au marché profond (création, extension, rénovation) et en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivités.

La foncière FREY est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.

