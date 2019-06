Frey : Palmarès CNCC – Antoine Frey désigné personnalité de l'année 2019

Bezannes, le 5 juin 2019

PALMARÈS 2019 DES TROPHÉES DU CNCC

ANTOINE FREY RÉCOMPENSÉ PAR LE TROPHÉE

DE LA PERSONALITÉ DE L'ANNÉE 2019

Lors de la soirée de Gala du Siec (Salon du retail et de l'immobilier commercial), mardi 4 juin, le Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC) a décerné le Trophée de la personnalité de l'année 2019 à Antoine Frey pour son engagement à la tête du CNCC et pour la création de Citizers, sa filiale dédiée aux projets urbains mixtes.

Le CNCC a titré dans son communiqué de presse "Antoine Frey, le challenge de la mutation" pour qualifier son engagement dans le secteur immobilier : "en créant Citizers, Antoine Frey se lance dans la grande aventure du projet urbain mixte. Connu et reconnu dans le développement des centres commerciaux de plein air de nouvelle génération et dans la restructuration des zones commerciales d'entrée de ville, il démontre ainsi sa capacité à innover et à imaginer les équipements commerciaux qui feront la ville de demain, à l'image du projet du « Palais du Commerce» à Rennes dont il a été récemment lauréat ".

Jacques Erhman, Président du CNCC, Antoine Frey et Gontran Thüring, Délégué général du CNCC

