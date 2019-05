Frey : Résultat du vote des résolutions

variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les

le 31 décembre 2018 et du montant global des charges et dépenses

les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable aux dirigeants mandataires sociaux,

Voix présentes Votes % Votes % Abstention Résultat et représentées Pour Pour Contre Contre du vote De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire 26ème résolution : Ratification de la cooptation de Madame Muriel 17.642.160 17.642.16 100% - - - Adoptée Faure en qualité de nouveau membre du conseil d'administration 0 27ème résolution : Pouvoirs 17.642.160 17.642.16 100% - - - Adoptée 0

A propos de la foncière Frey

Frey est une foncière spécialisée dans les grandes opérations de renouvellement urbain ainsi que dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air. Ses Shopping Promenade® proposent une offre complète mêlant shopping et loisirs, pour créer une « expérience augmentée » pour toute la famille. Par son expertise unique, Frey est devenu un leader français reconnu sur cette classe d'actifs résiliente, au marché profond (création, extension, rénovation) et en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivités.

La foncière Frey est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.

CONTACTS :

Emmanuel LaFonta - Directeur Financier et Ressources Humaines

Agnès Villeret - Relations investisseurs et presse financière

KOMODO - agnes.villeret@agence-komodo.com- Tél. : 06 83 28 04 15