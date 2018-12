Frey : Signature d’un crédit syndiqué de 70 millions d’euros

Bezannes, le 3 décembre 2018 - 8h00

Signature d'un crédit syndiqué de 70 millions d'euros

FREY S.A. (ISIN : FR0010588079 - FREY), foncière de développement spécialisée dans les centres commerciaux de plein air, annonce ce jour avoir signé un crédit syndiqué d'un montant de 70 millions d'euros d'une durée initiale de 5 ans, avec deux options d'extension d'une année supplémentaire (notamment soumises à l'accord préalable des prêteurs).

Cette ligne de crédit vise notamment à participer au financement des projets de développement sécurisés.

Elle permet de bénéficier de conditions financières favorables, d'améliorer la flexibilité financière de FREY et de diversifier ses partenaires de financement.

Société Générale a agi en tant qu'arrangeur dans cette opération, et également en tant que prêteur, aux côtés d'Arkéa et de Banco Sabadell.

FREY était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei et les prêteurs par le cabinet Herbert Smith Freehills.

A propos de la foncière FREY

FREY est une foncière spécialisée dans les grandes opérations de renouvellement urbain ainsi que dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air. Ses Shopping Promenade® proposent une offre complète mêlant shopping et loisirs, pour créer une « expérience augmentée » pour toute la famille. Par son expertise unique, FREY est devenu un leader français reconnu sur cette classe d'actifs résiliente, au marché profond (création, extension, rénovation) et en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivités.

La foncière FREY est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.

