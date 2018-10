Frey : augmentation d'une ligne de crédit syndiqué

12/10/2018 | 08:50

La société foncière spécialisée dans les centres commerciaux Frey annonce avoir signé avec ses banques une augmentation de la ligne de crédit syndiqué existante pour la porter de 300 à 350 millions d'euros.



Dans le même temps, elle a abaissé les conditions financières de ce crédit et prorogé sa date d'échéance d'un an, pour la porter à septembre 2024 (avant exercice de la seconde option d'extension d'une année supplémentaire).



Pour mémoire, le groupe avait signé en juin 2017 un crédit syndiqué de 300 millions d'euros, d'une durée initiale de cinq ans. En février 2018, Frey avait obtenu l'accord unanime de l'ensemble du pool bancaire pour entériner une première extension d'un an.



